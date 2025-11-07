Agenda cofradiera del segundo fin de semana de noviembre en Sevilla

Es, sin duda, uno de los fines de semana más esperados por los cofrades. Sin solución de continuidad la atmósfera cofradiera se modifica radicalmente y, al adentrarnos de pleno en el mes de noviembre, la antesala de un nuevo tiempo nos avisa de que el calendario avanza imparable. Sevilla se cita ante uno de los acontecimientos más relevantes de sus últimos tiempos por la excepcionalidad de la estampa: el Museo celebra sus 450 años de historia recuperando el Stabat Mater con el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, que serán trasladados esta tarde a la Catedral y regresarán mañana en procesión extraordinaria. No se lo pierdan.

Asimismo, nos encontramos ante una de las jornadas más esperadas para los fieles de las glorias: el domingo del Amparo y la Reina de Todos los Santos. Poco más que añadir. Esta es la agenda de los próximos días en nuestra ciudad.

Viernes

Museo . A las 16:30, traslado del Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, en el paso del crucificado formando un Stabat Mater, a la Catedral de Sevilla. Itinerario: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y Catedral a las 21:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Escolanía de María Auxiliadora.

. A las 16:30, traslado del Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, en el paso del crucificado formando un Stabat Mater, a la Catedral de Sevilla. Itinerario: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y Catedral a las 21:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Escolanía de María Auxiliadora. Penas (San Vicente). De 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, exposición Las Penas. Ápice y excelso en el Ayuntamiento.

De 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, exposición Las Penas. Ápice y excelso en el Ayuntamiento. Cerro. A las 20:00, solemne triduo a Nuestro Padre Jesús de la Humildad, aplicado en sufragio por todos los hermanos difuntos, con homilía a cargo de don Álvaro Román Villalón, párroco de San Lucas Evangelista y vicepresidente de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

las 20:00, solemne triduo a Nuestro Padre Jesús de la Humildad, aplicado en sufragio por todos los hermanos difuntos, con homilía a cargo de don Álvaro Román Villalón, párroco de San Lucas Evangelista y vicepresidente de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Virgen del Prado. A las 20:45, en el altar mayor de la Colegial, presentación del cartel anunciador de la salida procesional y exaltación de la Virgen del Prado a cargo del periodista Antonio Jesús Torres Chía, con la intervención de la Agrupación Musical Santa Cecilia, con estreno de marcha.

A las 20:45, en el altar mayor de la Colegial, presentación del cartel anunciador de la salida procesional y exaltación de la Virgen del Prado a cargo del periodista Antonio Jesús Torres Chía, con la intervención de la Agrupación Musical Santa Cecilia, con estreno de marcha. Gitanos. A las 20:30, solemne eucaristía por los hermanos gitanos fundadores de la hermandad y por la conmemoración del 25 aniversario de la dedicación del templo y consagración del altar.

A las 20:30, solemne eucaristía por los hermanos gitanos fundadores de la hermandad y por la conmemoración del 25 aniversario de la dedicación del templo y consagración del altar. Cachorro. A las 20:30, triduo a Nuestra Madre y Señora del Patrocinio predicado por fray José Anido, comendador del convento de San Gregorio Magno.

A las 20:30, triduo a Nuestra Madre y Señora del Patrocinio predicado por fray José Anido, comendador del convento de San Gregorio Magno. Soledad (San Lorenzo). A las 20:00, función de Ánimas Benditas. Será oficiada por don Pablo Colón Perales.

A las 20:00, función de Ánimas Benditas. Será oficiada por don Pablo Colón Perales. Cautivo (San Ildefonso). Besapié del Cautivo en horario de apertura de la parroquia.

Besapié del Cautivo en horario de apertura de la parroquia. Amparo. A las 20:00, solemne triduo a Ntra. Sra. del Amparo presidido por don Antonio Rodríguez Babío, canónigo capellán real de la Catedral. Se terminará con el traslado del Santísimo desde el manifiesto en la capilla del Sagrario, bendición solemne y reserva de S. D. M.

A las 20:00, solemne triduo a Ntra. Sra. del Amparo presidido por don Antonio Rodríguez Babío, canónigo capellán real de la Catedral. Se terminará con el traslado del Santísimo desde el manifiesto en la capilla del Sagrario, bendición solemne y reserva de S. D. M. Pastora de Capuchinos. A las 19:00, triduo al beato Diego José de Cádiz con homilía a cargo de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos.

A las 19:00, triduo al beato Diego José de Cádiz con homilía a cargo de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Colegio San Agustín (Parroquia de Santa Clara). A las 18:00, salida de la imagen de San Agustín con el siguiente itinerario: Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Pedro Menéndez de Avilés, Alonso de Pineda, Pl. Fray Junípero Serra, Juan Ponce de León, Fray Francisco de Pareja, Conde de Osborne, Rodrigo de Escobedo, Incas, Aztecas, Salto de Alvarado y entrada sobre las 21:30. Acompañará la AM Sagrada Presentación.

A las 18:00, salida de la imagen de San Agustín con el siguiente itinerario: Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Pedro Menéndez de Avilés, Alonso de Pineda, Pl. Fray Junípero Serra, Juan Ponce de León, Fray Francisco de Pareja, Conde de Osborne, Rodrigo de Escobedo, Incas, Aztecas, Salto de Alvarado y entrada sobre las 21:30. Acompañará la AM Sagrada Presentación. Carmen (San Gil). Solemne triduo a Ntra. Sra. del Carmen a las 19:00, con predicación a cargo de don José Manuel Martínez, párroco de San Gil.

Solemne triduo a Ntra. Sra. del Carmen a las 19:00, con predicación a cargo de don José Manuel Martínez, párroco de San Gil. Divina Pastora (Sta. Marina). A las 20:30, función en sufragio por los hermanos difuntos y conmemorando la muerte del fundador de la Devoción a la Divina Pastora, el padre fray Isidoro de Sevilla. La misa estará presidida por don Francisco Moreno, párroco de la Anunciación y San Juan XXIII.

Sábado

Museo. A las 11:00, misa estacional que presidirá el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, con motivo del 450Aniversario fundacional. El regreso a la capilla será a las 17:00 horas con recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza San Francisco, Plaza Nueva (Andén), Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo y entrada sobre las 21:30. Acompañará la Oliva de Salteras.

A las 11:00, misa estacional que presidirá el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, con motivo del 450Aniversario fundacional. El regreso a la capilla será a las 17:00 horas con recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza San Francisco, Plaza Nueva (Andén), Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo y entrada sobre las 21:30. Acompañará la Oliva de Salteras. Capuchinos. A las 11:00, partiendo desde la parroquia de San Gil, Santo Rosario magno en conmemoración del CCLXXV aniversario de la muerte de fray Isidoro de Sevilla con el siguiente itinerario: Parroquia San Gil, San Luis, Plaza del Pumarejo, Fray Diego de Cádiz, Sorda, Macasta, Madre Dolores Márquez, Ronda de Capuchinos y convento de Capuchinos. A las 13:00 tendrá lugar la solemne misa en su memoria.

A las 11:00, partiendo desde la parroquia de San Gil, Santo Rosario magno en conmemoración del CCLXXV aniversario de la muerte de fray Isidoro de Sevilla con el siguiente itinerario: Parroquia San Gil, San Luis, Plaza del Pumarejo, Fray Diego de Cádiz, Sorda, Macasta, Madre Dolores Márquez, Ronda de Capuchinos y convento de Capuchinos. A las 13:00 tendrá lugar la solemne misa en su memoria. Penas (San Vicente). De 09:00 a 13:30, exposición Las Penas. Ápice y excelso en el Ayuntamiento. Último día.

De 09:00 a 13:30, exposición Las Penas. Ápice y excelso en el Ayuntamiento. Último día. Cerro. A las 20:00, solemne función a Nuestro Padre Jesús de la Humildad presidida por don Francisco Javier Brazo Delgado, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, director espiritual de la Hermandad y arcipreste de Amate-Cerro del Águila.

A las 20:00, solemne función a Nuestro Padre Jesús de la Humildad presidida por don Francisco Javier Brazo Delgado, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, director espiritual de la Hermandad y arcipreste de Amate-Cerro del Águila. Carretería. A las 20:00, santa misa. A las 21:00, I conferencia del ciclo formativo “475 años de Luz”, por el Andrés Luque Teruel: Nuestra Señora de la Luz. Historia de una devoción. Al término, convivencia en la casa hermandad.

A las 20:00, santa misa. A las 21:00, I conferencia del ciclo formativo “475 años de Luz”, por el Andrés Luque Teruel: Nuestra Señora de la Luz. Historia de una devoción. Al término, convivencia en la casa hermandad. Cachorro. A las 20:30, triduo a Nuestra Madre y Señora del Patrocinio predicado por fray José Anido, comendador del convento de San Gregorio Magno.

A las 20:30, triduo a Nuestra Madre y Señora del Patrocinio predicado por fray José Anido, comendador del convento de San Gregorio Magno. Sol. A las 12:00 en la plaza del Aljarafe, en el barrio del Plantinar, frente a la parroquia de San Diego de Alcalá, certamen de bandas Sonidos del Sol.

A las 12:00 en la plaza del Aljarafe, en el barrio del Plantinar, frente a la parroquia de San Diego de Alcalá, certamen de bandas Sonidos del Sol. Soledad (San Lorenzo). A las 09:30, misa en el Cementerio municipal.

A las 09:30, misa en el Cementerio municipal. Amparo. A las 17:45, bando anunciador de la salida procesional a cargo de la AM Juvenil Virgen de los Reyes con el siguiente itinerario: Cristo del Calvario, San Pablo, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Santas Patronas, López de Arenas, Galera, Almansa, Santas Patronas, Reyes Católicos, Julio César, Canalejas, Bailén, San Pablo y Cristo del Calvario.

A las 17:45, bando anunciador de la salida procesional a cargo de la AM Juvenil Virgen de los Reyes con el siguiente itinerario: Cristo del Calvario, San Pablo, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Santas Patronas, López de Arenas, Galera, Almansa, Santas Patronas, Reyes Católicos, Julio César, Canalejas, Bailén, San Pablo y Cristo del Calvario. Carmen (San Gil). Solemne triduo a Ntra. Sra. del Carmen a las 19:00, con predicación a cargo de don José Manuel Martínez, párroco de San Gil.

Domingo