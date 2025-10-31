La Amargura estudiará la recuperación de la túnica de “los dragones” de Ojeda

En el cabildo general celebrado este jueves día 30 de octubre, la junta de gobierno de la hermandad de la Amargura ha presentado a todos los hermanos la iniciativa de un grupo de devotos de ofrendar a Nuestro Padre Jesús del Silencio una nueva túnica bordada, "como muestra de amor y devoción al Señor"

Se trata de la recuperacion de la túnica bordada en oro de 1899 por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, conocida popularmente como “de los dragones”. Como tal ofrenda "se pretende que su coste se recaude por suscripción popular, para cuyos detalles se convocará a una reunion donde se detallarán diseño y posibles presupuestos".

De materializarse este proyecto, se trataría de la tercera túnica bordada con la que contaría el ajuar del Señor del Silencio, tras la conocida como túnica "persa", realizada por Carrasquilla en 1951, y la de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, denominada de 'Las rocallas', ejecutada igualmente en tisú de plata blanco y bordada íntegramente en oro fino, siguiendo el estilo rocalla del paso que se estrenó ese mismo año.