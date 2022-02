El arzobispo de Sevilla apunta a la rotación de nazarenos como una posible solución a la saturación de la Semana Santa

El arzobispo de sevilla, monseñor José Ángel Saiz, ha apuntado a la rotación de nazarenos como una posible solución a la saturación de los cortejos que experimenta la Semana Santa de Sevilla. Así lo ha afirmado en una entrevista en el programa El Llamador de Canal Sur Radio, aseverando que el Consejo de Cofradías es el órgano competente y quien tiene los conocimientos y herramientas para desatacar la Semana Santa, en especial jornadas como la Madrugada.

Tras dos años sin salir las procesiones, la de 2022 se espera como una Semana Santa especialmente masificada tanto en la calle como en los propios cortejos. Las previsiones que se manejan ya apuntan a incrementos de varios centenares de nazarenos en las hermandades de capa de la Madrugada, una jornada que ya sufre un problema organizativo importante.

Desde hace muchos años se buscan soluciones a esta saturación, aunque hay que recordar que por reglas todos los hermanos de una cofradía tienen el derecho y la obligación de efectuar la estación de penitencia. Cuestionado sobre este asunto, monseñor Saiz se ha expresado con total naturalidad apuntando a que los turnos rotatorios de los nazarenos podría ser una solución ante este grave problema.

"Es posible que la de 2022 sea la Semana Santa más masificada, porque tras dos años sin cortejos todo el mundo tiene mucho deseo de vivir la Semana Santa, lo cual quiere decir vivir su fe y expresar su fe y devoción también en la calle, algo que es legítimo y muy bueno. Para mí será la primera también e intentaremos vivirla con mucha intensidad y profundidad y ayudar en lo que pueda a que los demás la vivan así", ha dicho el arzobispo sobre la masificación.

Sobre la solución al elevado número de nazarenos, ha apuntado a la búsqueda de un punto intermedio: "En el término medio está la virtud. No puedo opinar porque no tengo la composición de lugar hecha. Pero sí claro, no se puede pecar ni por exceso ni por defecto. Hay que encontrar el punto que ayude a convivir y hacer rotaciones o lo que convenga. En eso el Consejo tiene mucha experiencia y se organiza bien".

Aunque hay jornadas que tienen grandes problemas de horarios e itinerarios, como la Madrugada, el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo o el Martes Santo, en esta próxima Semana Santa, por el momento, sólo habrá cambios relevantes en el Martes Santo. La Madrugada será como la de 2019 pese a que el Consejo ha tenido más de dos años para diseñar una alternativa.

Eso sí, todas las jornadas disfrutarán de los nuevos repartos de tiempos realizados por el Consejo tras los conteos de la Semana Santa de 2019.