El Ayuntamiento de Sevilla tumba el recorrido de la procesión magna de diciembre por seguridad

El Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado el recorrido previsto para la procesión magna de clausura del II Congreso Internacional de Religiosidad y Piedad Popular por motivos de seguridad y por los importantes problemas de movilidad que generaría. Así lo atestiguan tres informes elaborados por Movilidad, Bomberos y Policía Local. Este último, además de insistir en que el Paseo de Colón no es el lugar adecuado para instalar la cerrera oficial, pide que se cambie incluso la fecha. El Arzobispado y el Consejo de Cofradías habían acordado el itinerario sin contar con la opinión el Consistorio, cuyos representantes no han estado en ninguna de las reuniones en las que se han adoptado estos acuerdos. Ahora, tras analizar el recorrido anunciado como oficial hace unas semanas, se ha dictaminado que no es viable.

La procesión preveía como eje central el Paseo de Colón. El recorrido conjunto se desarrollaría por: Puerta de Palos, Plaza Virgen de los Reyes, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, Avenida de Roma, Paseo de las Delicias, Paseo de Colón. El recorrido oficial concluía a la altura del Puente de Triana. Desde ahí cada cortejo tomaría el camino hacia su templo.

El informe de la Policía Local

La Policía Local señala en su informe que el eje del Paseo de Colón deberá estar cortado para el montaje y discurrir de las cofradías, "supondrá afectar la movilidad norte-sur de la ciudad y limitar de manera muy importante la accesibilidad a los barrios de Triana y los Remedios y el acceso oeste al Centro Histórico. El corte de esta vía durante el montaje haría necesario restricciones de tráfico desde el día anterior del evento".

En cuanto a la seguridad en las zonas afectadas, indica que "no se ha presentado el Plan de Autoprotección", por lo que no se conocen los pormenores sobre la dentificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para su prevención y control, así como las medidas y actuaciones a adoptar en caso de emergencia. No obstante, abunda, el Paseo Colón esta flanqueado por un lado por el río Guadalquivir y por el otro por el Casco Histórico, "con lo que las opciones de evacuación en caso de emergencia serían muy limitadas, cuestión a considerar teniendo en cuenta el público sentado a lo largo del itinerario y las personas que puedan ocupar de pie los espacios libres de la vía pública". Por ello, advierte que sería necesario el aforamiento de las zonas afectadas a lo largo de todo el itinerario para garantizar que el nivel de ocupación "no resultase peligroso por sobreocupación", así como en los puentes de San Telmo y de Triana "por el riesgo que ello conlleva con relación a una eventual situación de emergencia".

Por otro lado, las medidas de restricción de tráfico afectarían al Centro Histórico, a la Ronda Histórica en su zona norte, así como al barrio de Triana; y en los traslados de ida desde la 15:30 del día 7 hasta las 6:30 del día 8 de diciembre. El discurrir de las procesiones a la vuelta sería desde la 16:00 del día 8 hasta la 5:40 del día 9, según los horarios facilitados, discurriendo las procesiones tanto a la ida como a la vuelta por zonas de la ciudad con alta concentración de personas debido al puente de la Constitución e Inmaculada. "Todo ello provocará un impacto muy importante en la movilidad y la accesibilidad, en fechas de alta ocupación de turistas y visitantes, que con seguridad se verá incrementada con respecto a años anteriores por el turismo religioso que visitará elmunicipio, sobre todo, de las poblaciones de Dos Hermanas, Utrera y Lora del Río donde tienen su sede las hermandades de la provincia que participarán en el evento".

La Policía Local indica que existen alternativas en cuanto a los itinerarios a seguir "que resultan de menor riesgo en una eventual situación de emergencia y de menor impacto en la movilidad y la accesibilidad". Reseña igualmente que siendo la competencia para mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas del Cuerpo Nacional de Policía, "resulta necesario la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para establecer la colaboración de esta Policía en dicha función de mantenimiento del orden, teniendo en cuenta además la limitada disponibilidad de recursos para atender a los requerimientos que plantea la celebración del evento".

En conclusión, señala que "sería necesario establecer y valorar" otros itinerarios al propuesto, "al no quedar suficientemente garantizadas las medidas de seguridad"

necesarias de carácter preventivo y de actuación en caso de emergencia en las vías afectadas por el itinerario común, "especialmente en su tramo principal del Paseo de Colón".

Igualmente, pide que se valore la celebración del evento fuera del puente festivo, en el que además se celebrará el encuentro de fútbol Betis contra Barcelona

FC de la liga profesional que normalmente es clasificado de alto riesgo, "para disminuir el riesgo proveniente de la concentración de personas y aumentar la disponibilidad de efectivos policiales".

El informe de Movilidad

Desde la delegación de Movilidad se advierte que todo lo que conlleva dicha procesión, como la llamada carrera oficial, los días y horas de los traslados a la Catedral de las imágenes participantes, o los itinerarios y horarios de regreso a sus respectivos templos, "deben responder a unos criterios de seguridad y movilidad, así como de viabilidad de los recursos, compatibilizando todo ello con el funcionamiento de la ciudad en un puente de la Inmaculada". Dicho lo anterior, indica que la carrera oficial presentada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías tiene una longitud de 1.850 metros y, tras el análisis de su trazado, "tenemos que dejar constancia de lo inadecuado del mismo debido a la inclusión del eje Paseo de las Delicias-Paseo de Colón, agravado por las fechas que son".

La negativa se justifica por una serie de razones.

El Paseo de Colón es una arteria principal de la ciudad, una vía fundamental para la circulación de vehículos. "Cortar el tráfico durante todo un día completo, incluso más tiempo para el montaje y desmontaje de sillas, vallas, etcétera, conllevaría un gran caos circulatorio". Además no sería cortar sólo el espacio que ocupa la carrera oficial, añade Movilidad, sino que habría cortes de tráfico en otros ejes importantes: Avda. de la Palmera-Paseo de las Delicias, Torneo-Arjona, y en los puentes de Triana y San Telmo, además de la gran cantidad de bocacalles que desembocan al Paseo de Colón y al Paseo de las Delicias (Avenida de Roma, Paseo de Cristina, Almirante Lobo, Postigo del Carbón, Núñez de Balboa, Dos de Mayo, Real de la Carretería, Antonia Díaz, Adriano y Reyes Católicos).

Por otra parte, los aparcamientos subterráneos del Paseo de Colón, Avda. de Roma y Arenal, con una capacidad de 536, 350 y 228 vehículos respectivamente, "quedarían totalmente inutilizados". También se podrían ver afectados de forma parcial los aparcamientos de Triana (150 vehículos), Plaza de Cuba (194 vehículos) y Magdalena (396 vehículos). Además, en superficie quedaría inutilizado todo el aparcamiento de autobuses del Paseo de Cristóbal Colón.

Los puentes de Triana y San Telmo tendrían que ser cortados "no sólo a la circulación de vehículos, sino de viandantes", añade el informe. La procesión magna pasaría por delante del Puente de San Telmo, por lo que nadie podría cruzar al centro por ese puente. "En consecuencia, desde los Remedios y Triana sería imposible salir por el mismo. Lo mismo ocurriría con el Puente de Triana". "Con estos dos puentes cortados, quedarían para salir de Triana y Los Remedios el puente del Cristo de la Expiración y el puente de los Remedios, con las dificultades que a movilidad de personas y vehículos supone.

Además, la calle Zaragoza se encuentra cortada actualmente por obras de Emasesa, cuya finalización está prevista para finales de diciembre, "por lo que la afección en el entorno del Casco Antiguo, que conlleva un Plan de Tráfico especial, ya está provocando hoy en día inconvenientes a los vecinos y comerciantes de la zona. En las fechas en las que se propone realizar este evento, este efecto negativo se vería multiplicado".

Por otro lado, "el transporte público colectivo se vería seriamente afectado", dado que quedaría incomunicado por los ejes Norte - Sur y Triana/Remedios - Casco Antiguo, por lo que habría que crear itinerarios alternativos con un recorrido mucho mayor. Las líneas serán limitadas, suprimidas o desviadas en función de los cortes de tráfico que se vayan realizando en cada momento. Durante la magna, "cuando dichos cortes sean efectivos simultáneamente en la Avda. de la Constitución, Avda. de Roma, Paseo Delicias y Paseo Cristóbal Colón, las líneas afectadas serán: 3-5-6-21-37-40-41-43- C3-C4-EA y Metrocentro".

Por todo ello, se concluye que desde el punto de vista de la movilidad, "es del todo inadecuado incluir el eje Paseo de la delicias - Paseo de Cristóbal Colón en el trazado de la carrera oficial para este evento".

El informe de los Bomberos

El informe de los Bomberos señala que la zona de público sentada tiene una interrupción desde la Avenida de Roma hasta el Paseo de las Delicias, en su intersección con el Puente de San Telmo. "Por tanto, la zona de Puerta de Jerez, Jardines del Cristina y Paseo de las Delicias estará ocupada por público de pie, que por las características de la zona presenta un alto grado de dificultad para aforar esta zona, con la situación de riesgo que ello puede provocar. Además, la zona de público sentado en el Paseo de Cristóbal Colón, se sitúa junto a una zona indeterminada de público de pie por su parte trasera".

Esta situación provocaría, según el informe, dos hechos: "La evacuación de ambas zonas no quedan resueltas, dado que una zona puede provocar el bloqueo de la otra y viceversa; además de resaltar el peligro existente en el margen que da al rio, debido a los desniveles existentes, con el consiguiente peligro para la integridad de las personas (riesgo de caídas)". Además, la accesibilidad a la zona por parte de los Servicios de Emergencia sería desfavorable. "Las filas de sillas no quedan unidas, a tenor de lo expuesto en el plano, lo que puede provocar situaciones de peligro por el bloqueo de las propias sillas al no estar unidas por filas".

La conclusión de los Bomberos es contundente: "Por parte de este Departamento, se considera no autorizable la propuesta de recorrido del Cortejo Procesional expuesto".

Orden del cortejo

El orden de situación de las sagradas imágenes dentro de la procesión será el siguiente:

Nuestra Señora de los Reyes

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder

Nuestra Señora de Setefilla

Nuestra Señora de Valme

Nuestra Señora de Consolación

Santísimo Cristo de la Expiración

Nuestra Señora de la Esperanza de Triana

Nuestra Señora de la Esperanza Macarena

Estaba previsto que la Virgen de los Reyes, una vez llegue a la frontal de la fachada principal del Palacio de San Telmo, se situara entre las tribunas de autoridades, para presidir el paso del resto de la procesión, mientras que las demás imágenes continuarían por el Paseo de las Delicias-Paseo de Colón hacia la intersección del Puente de Isabel II-Arjona-Reyes Católicos, desde donde cada una tomaría el itinerario hacia sus respectivos templos. Estaba previsto que la llegada del último paso al punto final del recorrido común se produzca alrededor de las 22:30.

Una vez la Esperanza Macarena transitara por delante de la Santísima Virgen de los Reyes, el cortejo con la Patrona de la Archidiócesis volvería a formarse para retornar a la Catedral por Puerta de Jerez, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel.

Además, la intención de la organización era instalación de 25.000 sillas en todo el recorrido, algo sobre lo que el Ayuntamiento tampoco se ha pronunciado.