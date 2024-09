El cartel de la Misión Parroquial de La Algaba: Jesús de los abrazos infinitos

La Hermandad de Jesús Nazareno de La Algaba ha dado a conocer este viernes el cartel que anuncia la Santa Misión Parroquial que se abrirá el próximo mes de octubre en este municipio sevillano con el Rosario que presidirá la Virgen de los Dolores el sábado 19 y la Misa de Envío del domingo 20. Un acontecimiento que durará más de un año, hasta el 30 de noviembre de 2025, después de que el Nazareno visite todos los barrios del pueblo. El autor de la obra es el ecijano Agustín Martín de Soto, licenciado en Bellas Artes, quien ha empleado una técnica mixta sobre tabla para esta composición, que se sustenta en tres elementos claves: fondo, figura y letras.

Sobre un fondo gris, resplandece la imagen -en diagonal- de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En ella se adivinan dos partes diferenciadas. Por un lado, el rostro, pintado con gran precisión y cuya expresión no refleja el martirio que el Hijo de Dios padece, sino gozo. Está envuelto en un resplandor que, a modo de áurea, hace las funciones de las potencias que simbolizan la naturaleza divina de Jesucristo.

Este detallismo va dejando paso a trazos más difuminados en la zona de las manos y la cruz. Se trata del denominado estilo non finito (no acabado), muy desarrollado por Martín de Soto en sus obras más recientes, tendentes al arte no figurativo.

El cartel de la Santa Misión Parroquial, al completo. / Redacción Sevilla

Para esta última representación, el autor se ha basado en una antigua fotografía del Señor, de la primera mitad del siglo XX, en la que el Dulcísimo Nazareno aparece abrazando el Santo Leño. Este gesto está cargado de simbolismo, al aludir a uno de los fines misionales: el abrazo del Señor a su pueblo, que se materializará en los cultos y actos de estos 13 meses, así como en la visita a todos los barrios algabeños en noviembre de 2025. Jesús no carga con la Cruz, sino que con su infinita misericordia acoge en ella, con sumo gozo, la de los vecinos del municipio ribereño, que encuentran en la Misión una oportunidad extraordinaria de fortalecer la Fe y de reconciliación con Dios y sus hermanos.

Estampa antigua del Nazareno algabeño en la que se inspira el cartel. / Redacción Sevilla

El cromatismo cobra especial riqueza en la túnica, donde se ha empleado una amplia variedad de tonos morados, los cuales recuerdan las diferentes variantes que de este color se contemplan la mañana del Viernes Santo en los capirotes de los nazarenos jesuitas. Pero no sólo el morado está presente, también se incluyen pinceladas verdes, rojas, azules, celestes y negras, en referencia al carácter parroquial de la Misión, que hace partícipes a todas las hermandades algabeñas.

Las letras adquieren gran importancia. Destaca en ellas la claridad que desprenden, a modo de rótulo luminoso que advierte de la importancia del acontecimiento religioso. La zona donde se insertan también está cargada de simbolismo, al expresar que este periodo extraordinario se deja en manos del Señor.

La comisión creada para la elección y planteamiento del cartel ha contado con la participación del párroco de la localidad, Gonzalo Salvador Fernández Copete, y del historiador del Arte José León Calzado, quien en su descripción artística de la obra la ha titulado Jesús de los abrazos infinitos.