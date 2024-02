Cientos de aspirantes buscan hueco como costalero en las cuadrillas de Sevilla

Lo que hace una o dos décadas se calificaba como crecimiento exponencial hoy se torna en un auténtico "boom". Nada descubrimos afirmando que la afición al costal está más viva que nunca y que, a diferencia de décadas atrás, cuando una sola cuadrilla tenía que llevar el misterio de la Exaltación de vuelta a Santa Catalina o al misterio del Soberano Poder al Tardón, en la actualidad los capataces se ven desbordados para atender tanta demanda de "trabajo".

📣 #ActualidadEnSanGonzalo | Nuestra cuadrilla de hermanos costaleros del Señor en Su Soberano Poder tuvo este pasado viernes 2 de febrero en #SanGonzalo la igualá; ¡ya queda menos para nuestro #LunesSanto! pic.twitter.com/aWOJoRzaxu — Hermandad de San Gonzalo (@HdadSanGonzalo) February 3, 2024

Tan solo había que pasarse por cualquiera de las igualás convocadas en estos días en nuestra ciudad. A escasos nueve días para el inicio de la Cuaresma, los capataces se afanan en perfilar sus cuadrillas para intensificar sus ensayos cuanto antes. Y la tónica general es apabullante: centenares de aspirantes recorren las casas de hermandad, polígonos y locales para cumplir el sueño de vestirse la ropa de costalero, bien llevando a su devoción o pidiendo trabajo en algún paso en concreto.

Una circunstancia que corresponde con el "boom" iniciado hace unas décadas y que cada año alcanza un estadio más en cuanto a multitud. El boom realmente no ha tocado fin. Por ejemplo, una cofradía que históricamente ha tenido complicado rellenar dos cuadrillas, como es la Quinta Angustia, se encontró el día de la igualá con más de 120 costaleros, cifra nunca registrada, debido al trabajo de Javi Espinosa. La explosión no ha cesado, sigue creciendo. Cuadrillas no relevantes históricamente se han visto con decenas de aspirantes, como el misterio de Villaviciosa del Santo Entierro.

Un costalero experimentado nos comenta que "hay mucha afición al costal ahora, pero no todo lo pasado es lo mejor. Hay chavales extraordinarios y gente cada vez más formada y con una capacidad de sacrificio importante. Ahora bien, en mi opinión, la devoción es fundamental. Es una semilla que germina en algo bonito, y dentro de ese veneno que da el oficio, lo aprenden o lo maman de aquellos años tan malos", explica.

Casi 400 en Bellavista

Suele suceder cuando hay un relevo de capataces, especialmente en cuadrillas sugerentes para los amantes de los cambios. Hasta cuatrocientas personas se personaron hace ya unos días en Bellavista para la igualá de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios, cuyas andas comandará Jesús Valera. Más de cien acudieron a la igualá del Cristo del Buen Fin y casi 130 aspirantes buscaron hueco con Rafael Rodríguez en el misterio de Jesús Despojado.

Qué decir de los misterios más demandados. En las Tres Caídas de Triana se alcanzaron las casi 180 personas y en el paso del Soberano Poder ante Caifás, de San Gonzalo, 160 aspirantes con papeles, y a todos los igualó Manuel Garduño, al igual que hace Paco Ceballos en la calle Pureza, quien terminó de igualar cerca del mediodía. En el Tardón solo había dos huecos disponibles.

Y todo pinta a que el crecimiento seguirá siendo exponencial, sobre todo en los misterios más demandados: Lanzada, Desprecio de Herodes... Una realidad de nuestra Semana Santa, que refleja el momento de esplendor que atraviesa la fiesta. El futuro, Dios dirá...