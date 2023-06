La lluvia condiciona el montaje de los altares para el Corpus

Adornar las casas y sacar las mejores galas ante el paso del Santísimo es uno de los rituales que se repiten cada víspera del Corpus en Sevilla y que recuerdan a tiempos pasados, cuando los vecinos conocían los nombres de todos los que vivían en su edificio. La planificación del montaje de altares, escaparates y balcones lleva mucho tiempo. Todo está cuidado y medido y se suelen utilizar elementos con un gran valor artístico. Por eso no es extraño que la lluvia haya retrasado el montaje de los altares o incluso, como en el caso del Amor, no se vaya a instalar aunque la corporación del Domingo de Ramos girará la Virgen de las Aguas hacia la ventana de la calle Villegas, que estará especialmente adornada.

La lluvia ha retrasado el comienzo del montaje y por la tarde se tomarán las decisiones con respecto a la salida de la Hiniesta y el Señor de la Cena, que está preparado para salir a las 6:30 de la mañana del Corpus para salir hacia el Palacio Arzobispal.

De los que antes empezaron a trabajar esta mañana son los montadores del altar que la hermandad de Nuestra Señora de Valme (Dos Hermanas) ha levantado en la Avenida de la Constitución. El resto de altares que participan en el concurso son los de la hermanad de San Juan en Pedrera, que estará en el Arquillo del Ayuntamiento, la Soledad de Huévar en el Círculo Mercantil, la hermandad de San Bernardo en la sede de la Fundación Cajasol, las Siete Palabras en la iglesia de la Orden de San Juan de Dios, Santa Lucía en la calle Francos, Pasión en la puerta principal del Salvador y el Carmen de San Gil en la calle Francos.

La preparación de los balcones comenzó antes. En la calle Cuna, el lunes por la noche ya había algunos estudiando cómo colocar las cortinas y las colgaduras. La persona que estaba en la calle daba su particular visión de cómo se veía cada uno de los pliegues del terciopelo y si las espigas estaban alineadas con las cenefas doradas de la colgadura. Otros balcones quedan completamente vestidos con mantones de manilas. Cada casa se engalana con lo mejor que tiene para el paso de la Custodia: flores, frutas o cerámica.

En las tiendas, las espigas se mezclan con vestidos, antigüedades o telas. Todo preparado de una forma teatral donde todo tiene su lugar y su significado en una fiesta donde los símbolos son tan importantes.

