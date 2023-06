Medio centenar de devotos se concentran para pedir explicaciones al párroco del Consuelo en Sevilla Este

Persiste la confusión y la incertidumbre en Sevilla Este. Más de cincuenta devotos y hermanos de la Agrupación Parroquial del Consuelo se concentraron en la tarde del jueves en la parroquia de la Asunción para solicitar al párroco y presidente, Manuel García, una serie de explicaciones acerca de lo sucedido en la noche del martes. En lo que se inicialmente se esperaba como una reunión preparativa para tratar una sel sacerdote comunicó a la actual Comisión Directiva su decisión, perfectamente legítima, de realizar varios cambios en los puestos y cargos. De este modo, más de un 50% de los miembros quedaron excluidos de la actual junta y fueron sustituidos por otros miembros de la comunidad parroquial.

Fran Martín, persona muy vinculada a esta agrupación, relata en este periódico algunos de los episodios sufridos, más allá de lo emitido en el propio comunicado. "Hemos tenido que acudir a periódicos, televisiones y otras plataformas para dar voz a este asunto. El párroco ha asumido la gestión tanto de las redes sociales como del grupo de difusión de Whatsapp. Ante toda esta situación, mucha gente ha puesto el grito en el cielo. Muchos de los hermanos lo son desde que tenían quince años, y han permanecido vinculados a la agrupación desde sus inicios hasta la actualidad y trabajando por ella diariamente. Por eso ayer acudió medio centenar de personas para pedir explicaciones. El párroco empezó a titubear, a decir cosas que no eran y a engañarlos, diciendo que nos habíamos ido por nuestra propia cuenta y que hemos tratado de mala manera al cura. En todo momento hemos sido sumisos y hemos seguido las indicaciones que se nos han ofrecido. No le hemos dado motivos para esto".

Prosigue: "Empezó a criminalizarnos y a decirnos que no éramos personas aptas para desempeñar los cargos, cuando llevamos quince años trabajando de manera incansable. Nos dijo que no estábamos capacitados para estar en una junta de gobierno. Esto hubiera sido lícito si hubiera sido verdad, pero lo cierto es que la nueva junta está compuesta por personas que en su día votaron en contra de la inclusión de la agrupación en la parroquia. Gente que no conoce ni el nombre de la Virgen y que no son de cofradías. En nuestra nómina de hermanos hay gente que forman parte de juntas de gobierno de otras cofradías penitenciales que van a la Catedral, pero insistía en que no estábamos capacitados. El cura solo decía que él tenía la potestad de decidir".

De este modo, lo que muchos hermanos piensan es que "con el nombramiento de esta nueva junta lo que quiere es dejar morir lentamente a la agrupación. Habrá descenso en la calidad de los cultos, la presencia de los hermanos, la actividad... De manera que sean los hermanos quienes se desvinculen de la propia cofradía, como ocurrió en su anterior etapa en Dos Hermanas con otra agrupación parroquial. Queremos hablar con la Autoridad Eclesiástica: todo el mundo nos apoya pero nadie se enfrenta al cura, y nuestra relación con otros miembros de la curia como Antonio Rodríguez Babío es fantástica. Lo único que solicitamos es dar visibilidad a esta actuación despótica de un cura que está echando por tierra el trabajo de años".

Sin duda, una situación compleja que pone en jaque el futuro a corto plazo de esta Agrupación Parroquial.