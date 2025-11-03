El Nazareno de la Humildad del Cerro, por primera vez con la cruz al revés para los cultos en su honor

Una novedosa instantánea que se incluye ya en la hemeroteca histórica de toda una cofradía. La hermandad del Cerro del Águila prepara los cultos en honor a Nuestro Padre Jesús de la Humildad, uno de los titulares cristíferos a los que rinde culto, que para esta ocasión se nos muestra de manera inédita. La corporación ha determinado colocar la cruz del Señor al revés, es decir, el travesaño vertical de la madera.

Por primera vez desde su bendición, el Señor "nos muestra el estremecedor momento en el que acepta y abraza la Santa Cruz, signo de la Salvación y del triunfo sobre la muerte y el pecado, iconografía propia del Manierismo en la que el Señor coge el Divino Madero por el stipes", indica la cofradía. La imagen, inspirada en la obra “Cristo con la cruz a cuestas”, de Sebastiano del Piombo (1532 -1535), fue concebida por el escultor Juan Manuel Miñaro para poder llevarla así o sobre el hombro, siguiendo el modelo más común de la escuela sevillana. Una cruz que, además, como curiosidad, posee incrustaciones de madera procedentes del campo de concentración de Auschwitz.

El Nazareno del Cerro con la cruz al revés / FJ Tarno

El triduo en honor al Señor de la Humildad se desarrollará los días 5, 6 y 7 de noviembre, comenzando a las 20:00 con el ejercicio de triduo y Santa Misa con homilía a cargo de don Álvaro Román Villalón, párroco de San Juan Evangelista. Durante los tres días se encontrará expuesto el Santísimo Sacramento del Altar de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:45.

El sábado día 8 a las 20:00 se celebrará solemne función a cargo de don Francisco Javier Brazo, párroco y director espiritual de la cofradía. Ya el domingo 9 y lunes 10, el Señor se encontrará expuesto a la veneración de sus fieles en devoto besamanos con el siguiente horario: El domingo 10 de 9:30 a 21:00 horas ininterrumpidamente (excepto durante la celebración de la Santa Misa de las 10:30, las 12 y las 20 horas y el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas) y el lunes 10, de 10 a 13:30 h. y de 18 a 21:00 h. (excepto durante la Santa Misa de las 20 h. y el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas).