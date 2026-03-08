Pedro Manzano revisa el estado del Señor de la Sentencia

La hermandad de la Macarena ha informado que en estas últimas horas la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia ha sido revisada por Pedro Manzano, restaurador y conservador que intervino a la Esperanza Macarena el pasado año. En concreto, la imagen fue trasladada a dependencias de la hermandad a la finalización del tradicional besamanos del primer viernes de cada mes, en la noche de este pasado día 6.

Al término de la Santa Misa, la imagen fue supervisada por el restaurador isleño, para tratar puntualmente y analizar el estado de conservación de la misma, que también fue objeto de una actuación de conservación y mantenimiento por parte del profesor Arquillo el pasado mes de junio.