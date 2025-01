Polémica por el nuevo manto de Morón realizado con bordados de Pakistán

Una práctica cada vez más habitual y que pone en tela de juicio la labor de los artesanos del arte sacro. Revuelo y debate en las redes sociales tras conocerse que un grupo de devotos ha donado a la Virgen de los Ángeles, titular mariana de la hermandad del Soberano Poder de Morón de la Frontera, un nuevo manto que pasará a formar parte de su ajuar. La polémica radica en que dicha pieza, según informa El Llamador de Canal Sur Radio, ha sido confeccionada con bordados de Pakistán, lo que supone un coste de ejecución hasta tres veces menor de lo habitual y con el empleo de técnicas alejadas de la excelencia de los profesionales, generando una suerte de intrusismo en el gremio.

No es la primera vez que esto sucede, y ya son numerosas las hermandades andaluzas y españolas que recurren a estos bordados asiáticos por las facilidades que ofrece a la hora de conseguir en menor tiempo un número mayor de piezas patrimoniales: de tres años de media que se tarda en realizar un manto a los pocos meses que permiten estas prácticas orientales. De hecho ya la Virgen de Salud y Esperanza de Jerez de la Frontera estrenó un manto de origen asiático el pasado mes de marzo. Entre los trabajadores que se han manifestado está Sánchez de los Reyes, proyectista, quien ha indicado que "se puede hacer económico en recorte plano muy elegante. Solo es criterio y dirección en quien confiar. Respecto a los que no les parece "ni tan mal", que contraten a una banda mala de algún lugar imposible; seguro que sí se rasgan la camisa. Pero un manto no, es simple tramoya..."

"Ha sido una total sorpresa recibir este regalo impensable para nosotros, como es el manto que os presentamos en el día de hoy bordado en oro sobre terciopelo azul para que nuestra bendita madre de Los Ángeles lo porte cada Viernes de Dolores a partir de este año si Dios quiere y también lo luzcan nuestros titulares durante el año en su capilla", señala la corporación, que ha querido agradecer a los devotos este presente, señalando que "el Señor nos sorprende con estos regalos impensables de adquirir por la humildad económica de nuestra hermandad".