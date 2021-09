El presidente de la Junta de Andalucía se muestra esperanzado con la salida del Gran Poder en octubre

Moderadamente optimista y esperanzado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado confiado en la próxima recuperación del culto público en Andalucía por parte de las hermandades y cofradías. En una entrevista en La Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, el presidente, cuestionado sobre las próximas salidas previstas en Málaga y la Santa Misión del Señor del Gran Poder a Tres Barrios, ha expresado su deseo de que pueda ser una realidad.

"Me encantaría que en el mes de octubre, tanto en Málaga como en Sevilla y en otros puntos de Andalucía, se puedan hacer esas procesiones que llevamos deseando desde hace tanto tiempo. Va a depender de la evolución de la pandemia. Confío en que fruto de la vacunación y la responsabilidad colectiva, la incidencia sea razonable", ha expresado Juanma Moreno.

El presidente de la Junta, en cualquier caso, ha descargado la última palabra en los obispados, que son los que tienen que dar luz verde a esas procesiones. En el caso de Sevilla, sigue vigente el último decreto de Asenjo que limita el culto en exteriores. El consejo episcopal tiene previsto reunirse este mismo lunes en el Arzobispado y la vuelta del culto público es uno de los asuntos que están sobre la mesa. El arzobispo Saiz podría emitir su primer decreto en los próximos días autorizando la vuelta de las procesiones, aunque con limitaciones.

"Es la autoridad eclesiástica la que tiene la última palabra. Yo tengo mucha ilusión. No hay nada que me gustaría más porque sería una muestra clara de normalización, de recuperar un espacio. Me gustaría ser optimista, pero a veces la realidad me ha torcido el optimismo", ha puntualizado Moreno.

Vuelta de las procesiones en otras provincias

En los últimos días, varios obispados han tomado la determinación de retomar el culto en las calles. Jaén, Jerez o Córdoba han acordado permitir las procesiones sin costaleros y son bandas de música. Además, en el caso de Córdoba, el Ayuntamiento ha dictaminado que las salidas se hagan por calles anchas que permitan una correcta y espaciada distribución de los cortejos y los fieles.

La semana pasada, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, pidió "prudencia" a las hermandades a la hora de organizar actos públicos durante las próximas semanas, y recordó que en el actual escenario son las administraciones locales las que, en última instancia, deben otorgar el permiso para que las procesiones se puedan llevar a cabo.