El proyecto de Roberto Olmedo para las elecciones en Jesús Despojado

Roberto Olmedo Ramos, candidato a las elecciones en Jesús Despojado, ha dado a conocer una serie de claves con respecto a su proyecto para la hermandad, que celebra comicios el próximo mes de junio en fecha por determinar. En concreto, el candidato ha expuesto las claves que le han llevado a presentarse, rodeándose de un "grupo de hermanos con una enorme ilusión y ganas por involucrarse en el día a día de nuestra hermandad, por trabajar para perpetuar el crecimiento que se está experimentando, por preocuparse porque todos los hermanos de Jesús Despojado sientan que están en casa cuando participen en los cultos y actos que se organicen o vengan a realizar cualquier gestión".

Prosigue la carta señalando que en este grupo de hermanos se ha procurado "combinar una dilatada experiencia en distintas juntas de gobierno con otros que participan en ella por primera vez, igualmente he perseguido aunar hermanos de distintas edades, antigüedad en la Hermandad, dedicaciones profesionales, etc; pero unidos por un enorme interés por llevar a cabo los objetivos que he comentado anteriormente. Para todos nosotros será una tarea que ejerceremos con gran orgullo y máxima responsabilidad", apunta.

El listado de hermanos es el siguiente: Pablo Benítez Cosano, Daniel Calderón Martínez, José Manuel Callejas Escobar, Alejandro Camacho Romero, Julio S. Cárdenas Díez, Rafael Cuesta Romero, Fernando Fariña Díaz, Jesús Fuentes López, Vicente Linares Blasco, Jacinta Maqueda Derbecourt, Luis Marmolejo Vidal, Rocío Márquez Corredor, Francisco Manuel Pérez Escobar, Francisco P. Portillo Rodríguez, Daniel Rubiales Monago y Juan Valladares Bernal.

A estos comicios concurrirá también otra lista, la presentada por Manuel Vicedo Durán, que fue hermano mayor de la cofradía desde 1991 hasta el año 2000, y quien ha explicado algunas claves de su proyecto como la posibilidad de abrir la capilla todos los días del año salvo excepciones o la recuperación de la Virgen del Mayor Dolor a su lugar primitivo de culto, esto es, presidiendo el retablo mayor.