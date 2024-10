Virginia Saldaña: "Me quedo con la luz porque es algo diferente; por ahí empezaré"

Aquella tarde, enfrascada en otras tareas, decidió desconectar del teléfono un rato, pero al rato observó que varias llamadas asaltaban su tranquilidad. Decidió descolgar. Que si quería pintar el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Entonces, la vorágine, la espiral, la tinta áurea de una jornada que no se olvidará jamás. Ahora, días después de su nombramiento, Virginia Saldaña Domínguez (1978) saborea cada instante y ya cuenta los segundos para traspasar al lienzo su idea, su concepción de Semana Santa. Nos citamos con ella en el corazón de la ciudad para conocer todo cuanto lleva dentro. Asegura que está "todavía procesándolo, porque los primeros días han sido exageradamente abrumadores, pero todo va volviendo a la normalidad. Ya la tengo cabecita más fresca y en las cosas que ahora vienen, en lo importante".

Pregunta.Por contextualizar, ¿qué era para ti Sevilla antes de todo esto?

Respuesta.Sevilla está en mí desde hace mucho tiempo. Creativamente hablando he nacido en Sevilla, he estudiado en la Facultad de Bellas Artes, en pleno centro de Sevilla y para mí era una suerte estar ahí. No sería la mejor o la más grande, pero era una pasada vivirla desde dentro. Sevilla es todo, es mi lugar de acogida realmente, y desde entonces no me he marchado. Ahora vivo en el Aljarafe pero siento que sigo perteneciendo a la ciudad, y la vivo de manera intensa y pasional le pase lo que le pase.

P.¿Cómo fue la noche de la designación? ¿Es verdad eso que dicen que no te lo esperas?

R.Te lo puedes creer. Por eso he estado estos días un poco más abrumada. Fue una sorpresa para mí, a última hora de la tarde del miércoles empecé a recibir llamadas pero en ese momento no las atendí. Y hay un momento en que pienso, voy a atender. Y era el consejo. Solo con leerlo casi no pude hablar. Fue súper emocionante, entendí que me llamaban por alguna razón (risas) y entonces me dieron la noticia: "Nos ha gustado tu trabajo, etc. ¿Quieres ser tú la cartelista?" Mucha emoción, y la respuesta por supuesto fue afirmativa. Estoy muy feliz.

La pintora define su estilo como intimista y realista / Juan Carlos Muñoz

P.¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?

R.Pues se me pasaron muchas cosas. Mucha alegría, mucha emoción... Pensé naturalmente en mis padres, que sé que les iba a hacer especial ilusión que hiciera el cartel. Y sobre todo responsabilidad, pero la responsabilidad que a uno le gusta, la del reto. Pero todo siempre acompañado de la alegría.

P.¿Qué contacto previo tenías con la Semana Santa o cuál es tu vinculación con ella?

R.Pues los primeros recuerdos son siempre precisamente con mis padres. Siempre nos ha gustado la Semana Santa, especialmente el mundo cofrade de Ayamonte. La vivíamos intensamente allí, sabemos de dónde venimos y lo que significa, de hecho somos de una cofradía ayamontina. Y cuando llegué a Sevilla, ellos venían a hacerme visitas en vísperas de Semana Santa y en la propia Semana Santa, y siempre había lugares donde ir. Yo hacía de anfitriona, y no solo con mis padres, si no con amigos suyos año tras año. Esas son mis primeras vivencias.

P.¿La interiorizas o representas con algún color?

R.Yo creo que en vez de quedarme con un color, me quedo con la luz. Sea donde sea, la luz es algo diferente en cada sitio, aunque solo sea con sus matices. Por ahí empezaré (risas).

P.¿Cómo defines tu estilo?

R.Es complicado de definir, pero lo considero un estilo realista e intimista. Tengo una serie de conceptos muy limpios de la arquitectura visual de un cuadro, de las atmósferas… Siempre procuro buscar mucha luz. Mucha luz y mucho amor por el dibujo y los espacios que tienen contenido.

P.Visualmente, la Semana Santa es muy sugerente, infinita, poliédrica. ¿Cómo se representa esto?

R.Pues eso es lo malo pero también lo bueno. Efectivamente el abanico que se presenta al hacer un trabajo como este es que hay mucho donde elegir. Solo con lo emocional, con lo que a cada uno le supone la Semana Santa, con aquellos momentos que tenemos, los recuerdos que vamos acumulando… Con eso tendríamos para mucho. Lo difícil será elegir entre todo eso, pero resulta fundamental para transmitirlo al público.

P.¿En qué momento profesional te llega?

R.Pues que en el mejor momento. La noticia me ha caído con felicidad y alegría, pictóricamente me siento cercana a lo que yo busco, aunque los pintores siempre estemos en búsqueda de cosas. De hecho, probablemente aquí buscaré cosas dentro de la nueva obra y del nuevo encargo… Pero llega en un momento muy dulce en ese sentido.

P.Eres sucesora de un debate que ha traspasado fronteras. ¿Presión?

R.Si te digo la verdad no siento ninguna presión fuera de la natural. Cuando te encargan semejante trabajo siempre tienes, eso sí, una presión añadida porque quieres hacerlo lo mejor posible. Trabajo y me enfrento a los retos de manera directa y seria, y eso va a ser inevitable. Más allá de eso, nada.

Se trasladó a Sevilla para estudiar Bellas Artes / Juan Carlos Muñoz

P.¿Has comenzado a trabajar?

R.Pues voy a reorganizarme un poco. También es cierto que tengo mucho orden a la hora de afrontar mis trabajos, sé qué cosas tengo y cuáles son mis plazos y los tengo bien organizados. Y lo importante es que me siento libre para dedicarle atención a algo como esto. Me viene bien y estoy deseando empezar.

P.¿El pintor se pone al servicio de la técnica o de la fe?

R.Pues al final es un todo. Tú eres tú y eso se va a ver en la obra. Entonces, ahí es cuando aparecerá la devoción, los recuerdos, los colores, los olores de la primavera... Es fundamental para la propia primavera en sí, y de eso me voy a ayudar.

P.¿Qué te gustaría que quedase de tu obra?

R.Deseo que quede satisfacción. Uno no aspira nunca a gustar a todos, es imposible, pero aspiro a sentirme realizada con el trabajo que haga, que la gente lo tome con todo el cariño posible. Desde luego, yo prestaré todo mi cariño y profesionalidad para la ciudad y para el cartel.

P.¿Irás a Ayamonte a inspirarte?

R.En Ayamonte estoy mucho, así que voy a tomar inspiración esté donde esté, no voy a rechazar nada (más risas).