Así regresa al culto la Virgen del Patrocinio gloriosa tras la restauración

La hermandad del Cachorro ha anunciado que en la tarde de este lunes será repuesta al culto la imagen de Nuestra Madre y Señora del Patrocinio Gloriosa tras su proceso de restauración, acometido por Laura Pérez (responsable de la conservación de las imágenes de la cofradía) y José María Leal. La talla fue retirada del culto el pasado mes de septiembre y ya se encuentra de nuevo en perfecto estado de conservación para recibir las oraciones de fieles y devotos.

Estado actual de la Virgen gloriosa del Patrocinio / Fran Santiago

La imagen ha sido sometida a un proceso de limpieza y restauración, que ha tenido por objeto corregir posibles deterioros estructurales, estabilizar los materiales originales y restituir la esplendidez de la policromía, siempre con la mirada puesta en conservar la identidad y devoción de la imagen. Estará en veneración hasta la jornada del próximo jueves. La Virgen del Patrocinio Gloriosa, primitiva titular y devoción dentro de la hermandad, ya era mencionada en inventarios de los siglos XVII y XVIII, lo que acredita su arraigo y valor histórico. Con el Niño Jesús en su brazo izquierdo y un cetro, representa el origen glorioso de nuestra corporación.