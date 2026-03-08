San Pablo modifica el itinerario de regreso por las obras de la Encarnación el Lunes Santo 2026

La hermandad del Cautivo de San Pablo ha anunciado una serie de variaciones en el itinerario de regreso al barrio tras hacer estación de penitencia en la Catedral. La corporación del Lunes Santo ha dividido en tres los tramos afectados, destacándose sobremanera el reajuste realizado con motivo de las obras que se están llevando a cabo en el entorno de la Encarnación y la calle Imagen, como presumiblemente harán varias cofradías.

En este sentido, la cofradía de San Pablo suprimirá el paso por Plaza de Jesús de la Pasión, calle Lineros, calle Puente y Pellón, Plaza de la Encarnación y calle Imagen. El nuevo itinerario será, tras la salida de la calle Francos, por Cuesta del Rosario, calle Jesús de las Tres Caídas, calle Odreros, calle Boteros, calle Sales y Ferré y Plaza del Cristo de Burgos, para retomar el recorrido habitual por la calle Almirante Apodaca. Un itinerario similar al que realizará de manera consecutiva la hermandad de la Redención prácticamente justo después, por lo que ambas irán seguidas hasta la llegada a la Plaza del Cristo de Burgos.

Otros tramos con variaciones

Asimismo, la hermandad ha anunciado la supresión por las calles Escuelas Pías, Gallos, Butrón y Verónica. En su lugar, el itinerario de llegada al Santuario de los Gitanos se realizará por las calles Jáuregui y Valle. Asimismo, se modifica el recorrido de la Hermandad desde la salida del Santuario de los Gitanos hasta la calle Venecia. El nuevo itinerario discurrirá por la calle María Auxiliadora, la avenida José Laguillo y la calle Pérez Hervás, enlazando nuevamente con la calle Venecia.