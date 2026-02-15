San Roque presenta el nuevo faldón delantero del palio de Gracia y Esperanza

La hermandad de San Roque presentó en la tarde de este pasado viernes uno de sus proyectos patrimoniales ya materializado: el nuevo faldón delantero del paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza, que será definitivamente estrenado el próximo Domingo de Ramos. La pieza fue descubierta en un acto desarrollado en el Real Círculo de Labradores, en el marco de los actos del 125 aniversario fundacional de la hermandad penitencial, y donde ha permanecido expuesto todo el fin de semana.

El faldón, con diseño de Joaquín López, ha sido ejecutado por el taller de bordados Santa Bárbara, y busca una consonancia estética con el resto de los trazados textiles del palio. En su realización se ha empleado el bordado en hojilla para tallos y argollas, jiraspe y técnicas de puntadas como el bordado en cartulina y el bordado en muestra armada. Se han restaurado y mantenido en el diseño tanto el escudo de la hermandad como el medallón central, obras de Esperanza Elena Caro.