Cuarenta días a pie de la actualidad cofradiera

Una información rigurosa, cuidada y de calidad. Diario de Sevilla ofrece desde el próximo 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, la más completa cobertura de la cuaresma en Sevilla, tanto en su edición impresa como en la digital a través de su sección El Palquillo, en la web www.diariodesevilla.es. Coordinada por Carlos Navarro Antolín, subdirector del periódico, y los redactores Juan Parejo y Diego J. Geniz, cada día se publicará una serie de páginas especiales con las informaciones más destacadas, el más completo análisis de todo lo que acontece en las hermandades y una agenda con los principales actos y cultos. Este despliegue se completa con reportajes históricos, artísticos y de investigación sobre la Semana Santa de Sevilla que ofrecerán una visión renovada de la fiesta.

Como cada año, las entregas especiales de reportajes serán uno de los referentes de la información de la cuaresma en Diario de Sevilla. Serán tres colecciones las que podrán disfrutar los lectores. El jueves será el día dedicado a El aprendiz, a cargo de Diego J. Geniz. En ella se darán a conocer los ancestrales oficios que se desarrollan para la Semana Santa con visitas a algunos de los más destacados artesanos que mostrarán cómo se llevan a cabo estas complejas tareas.

La Priostía es el título de la sección firmada por Reyes Rocha que se publicará todos los martes. En estas páginas se analizará con detalle el papel de las protagonistas femeninas de la Semana Santa.

Los sábados será el turno de Las Retahílas, serie que desde hace muchos años firma el periodista Francisco Correal, medalla de oro de Sevilla. En esta sección se publicarán reportajes y curiosidades sobre la Semana Santa y las cofradías con el particular y celebrado estilo de este cronista de Sevilla.

La opinión

Las columnas de opinión servirán de nuevo de complemento a una cuidada información tanto desde el punto de vista gráfico como en la selección y tratamiento de la actualidad. Las firmas de primer nivel en su campo contribuirán a aportar visiones enriquecedoras desde otras perspectivas. Diario de Sevilla mantiene un destacado y equilibrado equipo de colaboradores que ofrecerán, cada uno desde su espectro, el análisis de todo lo que vaya aconteciendo durante la cuaresma.

El periodista José Joaquín León, consejero editorial y articulista del Grupo Joly (pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2025); los pregoneros Eduardo del Rey, abogado; y Francis Segura, historiador y profesor; el sacerdote Pablo Colón; la historiadora y divulgadora Reyes Pro; y los catedráticos de Historia Medieval, Silvia María Pérez (Universidad Pablo de Olavide); y Manuel García (Universidad de Sevilla). Todos ellos ofrecerán sus aportaciones semanales.

El ex hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, volverá a asomarse a las páginas del periódico con una periodicidad semanal durante la cuaresma para ofrecer sus particulares reflexiones sobre la Iglesia y las cofradías.

El cofrade Jesús Rodríguez de Moya se asomará los jueves a la web con su columna La Bocamanga. A las firmas de opinión digital se suma Ignacio Valduérteles, doctor en Economía y ex hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo. La opinión se completa con el comentario diario de Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla, en su sección Puerta de los Palos, que el domingo se seguirá publicando a página completa.

La fotografía

La información gráfica cuenta con un espacio destacado. A la labor de los fotógrafos del periódico (Antonio Pizarro, Juan Carlos Muñoz, Juan Carlos Vázquez, José Ángel García e Ismael Rubio), se añade la firma destacada de Manuel Ruesga Bono, maestro de fotoperiodistas y medalla de oro de Sevilla, a través de su clásica sección El Retrato.

El Palquillo

La web de Diario de Sevilla, a través de El Palquillo, su sección cofradiera, ofrecerá cada día la información más actualizada, que contará con las mejores galerías gráficas o reportajes multimedia. Con la colaboración del periodista Manuel Lamprea, continúa la apuesta especial por el vídeo, con reportajes y entrevistas de todo tipo.

Esta cuaresma vuelven Los Podcast de El Palquillo. Las redactoras Rosario García y Paz Seco repasarán la actualidad y entrevistarán a personajes destacados.