Semana Santa 2026 en Sevilla: cuándo empieza, cuándo termina y qué días son festivos

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, como cada año, Sevilla se prepara para vivir una de sus celebraciones religiosas y culturales más importantes. Con procesiones, actos litúrgicos y tradiciones que llenan las calles de color y emoción, conocer las fechas exactas resulta fundamental para organizar pequeñas escapadas y desplazamientos.

En 2026, esta festividad tendrá lugar entre finales de marzo y principios de abril, coincidiendo con el inicio de la primavera. Durante estos días, las calles de Sevilla se llenarán de pasos, música y fervor, ofreciendo a vecinos y visitantes un ambiente único, que combina historia, arte y religiosidad. Pero ¿cuándo empieza y cuándo termina la Semana Santa de 2026?

Semana Santa 2026 en Sevilla: fechas y festivos

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional en Sevilla, la Semana Santa cambia de fechas cada año según el calendario lunar. De acuerdo con la tradición litúrgica cristiana, su inicio se marca con el Domingo de Ramos, que coincide con la primera luna llena tras el equinoccio de primavera (20 de marzo). Este año, la celebración comienza el 29 de marzo y se extiende hasta el Domingo de Ramos, 5 de abril.

Más allá del plano religioso, muchas personas aprovechan estos días parealizar pequeñas escapadas. Y no es para menos. El Viernes Santo (3 de abril) es festivo nacional; y, en algunas comunidades autónomas como Andalucía, también lo es el Jueves Santo (2 de abril). Así, los sevillanos que no trabajen durante el fin de semana podrán disfrutar de un puente de cuatro días en familia o con amigos.

Por su parte, la Cuaresma es un período previo al Domingo de Ramos, de 40 días, orientado a la preparación y reflexión antes de la Semana Santa. Todo el calendario litúrgico, por lo tanto, está estrechamente ligado a los ciclos lunares y solares, lo que explica por qué las fechas cambian cada año.

Calendario de Semana Santa 2026

A continuación, se presenta el calendario completo con todos los días de la Semana Santa en 2026. Cada jornada, combina procesiones y emoción, al tiempo que ofrece uno de los panoramas más icónicos de Sevilla. Algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, celebran además el Lunes de Pascua (6 de abril), ampliando el puente un día más:

29 de marzo : Domingo de Ramos.

: Domingo de Ramos. 30 de marzo : Lunes Santo.

: Lunes Santo. 31 de marzo : Martes Santo.

: Martes Santo. 1 de abril : Miércoles Santo.

: Miércoles Santo. 2 de abril : Jueves Santo.

: Jueves Santo. 3 de abril : Viernes Santo.

: Viernes Santo. 4 de abril : Sábado Santo.

: Sábado Santo. 5 de abril: Domingo de Resurrección.

Además de los días no laborables propios de la Semana Santa, el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece un total de 14 festivos a lo largo del año: ocho de carácter nacional, cuatro regionales y dos locales. Así, en Sevilla, la lista de festivos en 2026 es la siguiente: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Día de Reyes), 28 de febrero (Día de Andalucía), 2 de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo), 22 de abril (Miércoles de Feria), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 4 de junio (Corpus Christi), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Día de la Hispanidad), 2 de noviembre (Día de Todos los Santos), 7 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Día de Navidad).