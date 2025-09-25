Calendario laboral de Sevilla 2026: hasta cuatro fines de semana largos a la vista

Ahora que el verano ha llegado a su fin, es el momento de emprender la recta final del año. Así, el horizonte del 2026 se vislumbra cada vez más cerca y, en el ámbito laboral, eso supone un nuevo capítulo de oportunidades; no solo para crecer profesionalmente, sino también para desconectar de la rutina. Por ese motivo, vamos a ver a continuación cómo es el calendario laboral de Sevilla en 2026.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el próximo año tendrá, tal y como establece la ley, 14 festivos nacionales. De todos ellos, dos son fijados por cada ayuntamiento; y, de los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas: el 1 de enero; el 3 de abril (Viernes Santo); el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el 15 de agosto (Asunción de la Virgen); el 12 de octubre (Fiesta Nacional); el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos); el 6 de diciembre (Día de la Constitución); el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción); y el 25 de diciembre (Navidad).

Calendario laboral de Sevilla en 2026

Calendario laboral de Andalucía 2026 / Departamento de Infografía

Como el resto de municipios, Sevilla también ha escogido sus dos festivos locales para 2026. En este caso, son el 22 de abril (Miércoles de Feria) y el 4 de junio (jueves del Corpus Christi). A ellos, hay que sumarles el 28 de febrero (Día de Andalucía) y otras celebraciones que, por coincidir en fin de semana, han sido trasladadas a otro día. Tal es el caso del Día de Todos los Santos o el de la Constitución Española. Por lo tanto, Sevilla contará con los siguientes días no laborales:

1 de enero, jueves: Año Nuevo.

6 de enero, martes: Epifanía del Señor.

28 de febrero, sábado: Dia de Andalucía.

2 de abril: Jueves Santo.

3 de abril: Viernes Santo.

22 de abril: Miércoles de Feria en Sevilla.

1 de mayo, viernes: Día del Trabajo.

4 de junio, jueves: Corpus Christi.

15 de agosto, sábado: Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes: Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes: traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes: traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes: Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes: Navidad.

2026 contará con cuatro fines de semana largos

Lo más interesante del calendario laboral previsto para el próximo año es que incluirá cuatro fines de semana largos para todos los trabajadores de España.

Estos son el Día del Trabajo (1 de mayo), que coincide en viernes; el día de la Fiesta Nacional (12 de octubre), que cae en lunes; la Navidad, que este año será en viernes; y, por supuesto, el Viernes Santo.

Además, en este último caso, Andalucía también ha escogido el Jueves Santo como festivo regional, por lo que habrá cuatro días de descanso, perfectos para hacer una pequeña escapada.

Fiestas nacionales en 2026 comunes en toda España

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Días festivos para Andalucía en 2026

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Por si esto fuera poco, el traslado del Día de Todos los Santos y el de la Constitución Española a sus respectivos lunes hace que Andalucía goce también de otros dos fines de semana largos. De manerar que se presentan numerosas ocasiones para disfrutar de breves pausas dentro de la ajetreada rutina laboral.