Así queda el calendario laboral de Sevilla en 2026: todos los festivos y puentes del año

El 2026 se perfila como un año ideal para organizar escapadas y pequeñas vacaciones sin necesidad de gastar demasiados días libres. El calendario laboral de Sevilla llega cargado de oportunidades para desconectar de la rutina gracias a la combinación perfecta de festivos nacionales, autonómicos y locales.

Calendario laboral de Sevilla en 2026

Calendario laboral de Andalucía 2026 / Departamento de Infografía

El año comenzará con dos festivos tradicionales: el 1 de enero (jueves), Año Nuevo, y el 6 de enero (martes), Epifanía del Señor. A ellos se suma el 28 de febrero (sábado), Día de Andalucía, que conmemora la autonomía de la comunidad y forma parte del calendario de festivos autonómicos.

La Semana Santa llegará a comienzos de abril, con el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) como jornadas no laborables. Sevilla vivirá esos días con la intensidad habitual de sus procesiones, aunque también serán una oportunidad para quienes prefieran aprovechar el descanso para viajar o desconectar.

A continuación, la ciudad sumará sus dos festivos locales. El primero será el 22 de abril, Miércoles de Feria y el segundo, el 4 de junio, Corpus Christi. El 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo, servirá como pausa antes del verano, mientras que el 15 de agosto (sábado) se celebrará la Asunción de la Virgen, una de las festividades más extendidas en todo el país, aunque sin incidencia en el calendario laboral al coincidir con el fin de semana.

El otoño llegará con varias fechas destacadas. El 12 de octubre (lunes) se celebrará la Fiesta Nacional de España, y el 2 de noviembre (lunes) será el día de descanso por el traslado de la festividad de Todos los Santos, que cae en domingo. En diciembre, ocurrirá lo mismo con el Día de la Constitución Española, que se moverá al lunes 7 para facilitar un fin de semana más largo. El mes se completará con la Inmaculada Concepción, el martes 8 de diciembre, y con la Navidad, que en 2026 caerá en viernes, 25 de diciembre.

Fiestas nacionales en 2026

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Días festivos en Andalucía en 2026

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Días festivos en Sevilla en 2026

1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

22 de abril. Miércoles de Feria

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

4 de junio. Corpus Christi

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

En total, Sevilla contará con catorce días festivos en 2026, distribuidos de forma equilibrada entre invierno, primavera y final de año. Un calendario que invita a organizar escapadas, disfrutar de la ciudad en sus momentos más emblemáticos y aprovechar cada festivo para desconectar y recargar energía.