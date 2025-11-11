Baile de Feria, el emotivo corto ambientado en la Feria de Abril de Sevilla que habla de los cuidados en el Alzheimer

El miércoles, 12 de noviembre, tendrá lugar el estreno del cortometraje Baile de Feria en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Dirigido por el sevillano Bernabé Bulnes, esta producción pone de relieve la importancia de quienes ofrecen sus cuidados a aquellas personas que tienen deterioro cognitivo, todo ello en el contexto de la Feria de Abril de Sevilla. El cortometraje también participará en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva el próximo domingo, 16 de noviembre, donde se podrá disfrutar de su visualización.

En el entorno festivo de la Feria de Abril, donde los volantes, el cante por sevillanas y la risa dan forma a la identidad colectiva, emerge una historia diferente: la de una hija que cuida a su padre con deterioro cognitivo junto a la ilusión de volver a bailar juntos como símbolo de lo que se fue y de lo que aún puede ser. Ese es el espíritu de Baile de Feria, un cortometraje de 18 minutos escrito y dirigido por Bernabé Bulnes, que se presenta por primera vez en la ciudad de Sevilla durante el FECS.

Producido por Rakia Films en coproducción con Te Lo Garantizo Producciones, el film cuenta con las interpretaciones de Adela Castaño y Pedro Álvarez‐Ossorio (El mundo es suyo, La Peste), y la participación de la actriz sevillana Paula Díaz (finalista en los Premios Carmen 2023 por Las gentiles, El cielo de los animales). El Film se rodó durante la propia celebración de la Feria de Abril en Sevilla, con localizaciones reales en el recinto ferial, casetas y la emblemática Calle del Infierno.

Una historia de cuidados y ternura

En un contexto en que el cine social suele evitar la fiesta como escenario grave, Bulnes invierte la fórmula: la feria funciona como espejo de la memoria que se pierde y se recupera, de la fiesta que continúa y del cuerpo que se aleja. Así, la película plantea una reflexión: ¿qué significa bailar cuando parte de tu cuerpo ya no recuerda los pasos? ¿Y qué significa cuidar cuando parte de ti observa que el otro se desvanece?

“Como hijo, a medida que la edad de mis padres avanza, crece en mí el miedo a no haber sabido comunicarme con ellos. Escribir y dirigir Baile de feria ha sido una manera de enfrentarme a ese miedo y de afrontarlo.” — afirma el director, que añade: “la historia pone el acento en la importancia de la cooperación y del concepto de comunidad para salir adelante”.

La sinopsis lo resume con sencillez pero con hondura: Aurelio y Alicia, padre e hija, quieren ir a la Feria. Cada uno tiene sus razones. Cada uno carga con sus circunstancias. En pleno bullicio ferial, Alicia cuida de su padre, que vive signos de deterioro cognitivo; él insiste en vestirse con su viejo traje para “ir al encuentro de su esposa”, mientras ella trata de mantenerlo en casa hasta que él se fuga y les obliga a enfrentarse al peso del tiempo y la memoria a través de un último baile.

El reparto

Adela Castaño, premiada como Mejor Actriz por su interpretación en Fueron los días en el Festival Internacional de Cine de Islantilla y en el Festival de Cine Independiente de Linares, se adentra aquí en un papel más oscuro junto a Pedro Álvarez-Ossorio, reconocido actor y dramaturgo andaluz con una larga trayectoria. En lo técnico, la dirección de fotografía está a cargo de Sergio Caro, la dirección de arte de Pilar Angulo, el sonido diseñado por José Tomé y el sonido directo por Francis Cortés, con producción ejecutiva de Dina Harovic.

Este estreno adquiere una dimensión simbólica, ya que se trata de un cortometraje ambientado en la Feria de Sevilla que se estrena en el festival de la ciudad poniendo en primer plano una realidad muchas veces relegada al ámbito privado: el Alzheimer, el cuidado de personas dependientes y el juicio social que conlleva. De esta manera, Bulnes convierte una celebración popular en un escenario de revelación, de duelo, de memoria colectiva.

Bernabé Bulnes (Sevilla, 1982), premio ASECAN a la Mejor Dirección Novel 2023, es realizador cuyo trabajo se mueve entre el documental y la ficción. Formado en La Fémis (París) y en la Filmakademie Baden-Württemberg, lleva una década impartiendo clases de lenguaje cinematográfico e interpretación ante la cámara.