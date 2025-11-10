Manuel Lamprea y Rubén Terriza, pregonero y cartelista de la Semana Santa de Triana 2026

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Triana, ha revelado los nombres que serán los encargados de anunciar la Semana Santa de Triana en 2026, tanto con la palabra como con la pintura. El periodista Manu Lamprea, colaborador de El Palquillo, web cofradiera de Diario de Sevilla, será el encargado de pregonar la celebración, mientras que el artista plástico Rubén Terriza pintará el cartel anunciador.

Este anuncio oficial ha sido dado a conocer por Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores y de los distritos Triana y Los Remedios. Alés expresó su “ilusión por plasmar la Semana Santa en Triana, que cuenta con un arraigo de siglos y que conserva ese sabor popular de barrio, cerámica, devoción y fuerza”.

El delegado señaló que las hermandades de Triana han optado por “dos protagonistas que son una apuesta segura para anunciar a lo grande la Semana Santa en nuestro barrio”.

La Semana Santa de Triana 2026, que será glosada por Lamprea y plasmada por Terriza, englobará a siete corporaciones de penitencia del distrito. Estas hermandades son: la Estrella, la Esperanza de Triana, la O, el Cachorro, San Gonzalo y Pasión y Muerte, a la que se une la de las Cigarreras.

El pregonero: Manuel Lamprea

Manuel Lamprea Ramírez, nacido en Sevilla en 1998, se graduó en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Actualmente, trabaja en PTV Sevilla, una televisión local, donde dirige y presenta el programa Sentir Cofrade cada martes, además de los informativos diarios de las 20:30. También es colaborador en El Palquillo, la sección cofradiera del Diario de Sevilla.

Lamprea cuenta con una vasta trayectoria en la comunicación cofradiera, habiendo trabajado en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Santiponce y siendo presentador y director del programa radiofónico Cinturón de Esparto en Onda Capital FM durante dos años.

Es hermano de Jesús Despojado, San Bernardo y El Cachorro. A pesar de su juventud, Lamprea ya ha ofrecido numerosos pregones y exaltaciones en diferentes lugares de Andalucía y España, incluyendo el Pregón de la Esperanza de Triana (2025) y el Pregón de las Esperanzas de Sevilla (2024). Además, es coautor del podcast Sacra Conversazione junto a José de León, que es uno de los más escuchados a nivel regional en plataformas como Spotify o Ivoox.

El cartelista: Rubén Terriza

Rubén Terriza. / D. S.

Rubén Terriza González, nacido en La Puebla del Río (Sevilla) en 1996, es un artista plástico enfocado en pintura y escultura.

Terriza posee una reconocida experiencia en la cartelería cofradiera y de festividades. Entre sus obras más destacadas se encuentran el cartel de la Navidad de Sevilla 2021, el cartel de la Semana Santa de Osuna 2021, el cartel de la Sagrada Cena de Málaga 2022 y el cartel de la Esperanza de Triana 2019.

En el ámbito de Triana, en 2017 realizó la pintura del camarín de la Divina Pastora de Triana. También ha ejecutado esculturas, como una de las ovejas de la Divina Pastora de Capuchinos de Sevilla.