Manuel Lamprea anuncia la Semana Santa de la Esperanza de Triana

R. S.

El periodista Manuel Lamprea, colaborador de El Palquillo, la web cofradiera de Diario de Sevilla, pronunció en la noche de ayer el pregón de la Hermandad de la Esperanza de Triana, un texto con el que volvió a cosechar grandes aplausos por su cuidada prosa y celebrados versos.

El pregón se articuló en base a una concepción cinéfila de la cofradía: algo que no tiene repetición, que no tiene extras, que no tiene guión. Lamprea habló de la cofradía desde la esquina de Pastor y Landero, esperándola en el Pópulo, y contó con una visión muy personal.

Arrancó con una declaración acerca de que la Esperanza siempre estuvo en presente en él a través de la devoción de su madre. Con el Cristo de las Tres Caídas se detuvo en su advocación y en lo que enseña. El final fue un alegato a participar en la Misión de la Virgen y a sumar entre todos para aliviar la penitencia de los cofrades del Polígono Sur.