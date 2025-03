¿Una Semana Santa lluviosa como en 2024? Esto dicen los datos climatológicos

No se recordaba en Sevilla una Semana Santa tan nefasta en lo meteorológico como la de 2024. Y tampoco un inicio de la cuaresma tan lluvioso, al menos lo que dicen las previsiones, como esta de 2025. La primavera es una estación en la que la meteorología es muy cambiante, como advierten los meteorólogos. Las previsiones hay que hacerlas a muy corto plazo por la inestabilidad de la atmósfera. No sería la primera vez que no se contemplara lluvia en una jornada penitencial y luego saliera pasada por agua. Con todavía muchas semanas por delante, es imposible saber qué tiempo hará del 13 al 20 abril, por lo que mirar las estadísticas y los datos climatológicos para aventurar una proyección. Y esta dice que la lluvia ha estado muy presente en estos días en los que se celebra la semana mayor.

La página web eltiempo.es ha publicado cómo se ha comportado la meteorología en los 30 años en el periodo en el que se celebra este año la Semana Santa. Estas estadísticas dicen en el caso de Sevilla que entre 1991 y 2020 (años analizados) ha llovido en un 80% de las ocasiones en la semana que va entre el 13 y el 20 de abril. En cuanto a los días, los datos arrojan, según constata esta web, que ha habido precipitaciones en el 25,7% de los mismos. El volumen de precipitación media es de 18,2 mm.

En cuanto a las temperaturas, la media de esa semana se eleva hasta los 17,8 grados centígrados. La media de las temperaturas máximas es de 23,9 grados; mientras que la media de los valores mínimos es de 11,6 grados.

La calle Sierpes bajo la lluvia el pasado Jueves Santo. / Rafa del Barrio

En el artículo, la meteoróloga Mar Gómez afirma que “la Semana Santa de 2024 fue una de las más lluviosas registradas desde 1970, lo que afectó a numerosas procesiones y planes en todo el país. Aunque aún es pronto para una predicción meteorológica exacta, los patrones climáticos sugieren que 2025 podría seguir esta misma tendencia en muchas regiones” y añade: “Los modelos estacionales indican que la atmósfera seguirá mostrando signos de inestabilidad, por lo que la posibilidad de que las procesiones vuelvan a estar marcadas por la lluvia es alta. Sin embargo, será necesario esperar a los pronósticos detallados de los días previos para una confirmación más precisa”.

Más de 13 horas de sol al día

La Semana Santa de 2025 pasará a la historia como una de las más tardías. La fecha del Domingo de Ramos condiciona el clima que hará durante la semana. No es lo mismo una Semana Santa en marzo que en abril. Al ser este año más alta en el calendario, el 13 de abril, lo más significativo será el aumento de las horas de luz durante el día, lo que repercutirá en que algunas cofradías, las que se encierran más temprano, apenas disfrutarán de unos minutos de recorrido por la noche. El día amanecerá sobre las 7:52 (Domingo De Ramos). El sol se pondrá más tarde. La Semana Santa pasada ocurrió en torno a las 20:58 (Domingo de Ramos) Habrá más de 13 horas de sol al día. Un tiempo que se irá incrementando a medida que avancen los días de la semana.

Sólo 19 cofradías completaron su estación de penitencia con normalidad en 2024

El Cristo de la Expiraciónd el Museo el pasado Lunes Santo. / Juan Carlos Vázquez

La pasada Semana Santa sólo pudieron completar su estación de penitencia un total de 19 hermandades. Otras cuatro: la Paz, Jesús Despojado, la Cena y el Buen Fin, se tuvieron que refugiar en la Catedral. Otras 37 corporaciones ni siquiera tuvieron opciones de ponerse en la calle. La conclusión, dolorosa, es que sólo un tercio de las hermandades salió con normalidad dejando una de las Semanas Santas con menos procesiones que se recuerdan. Las ha habido malas recientemente, como la de 2003, cuando la Bofetá fue la primera en llegar a la Campana; o la de 2011, con un final aciago. Pero ninguna tan desoladora como la de 2024.