El 061 inicia la formación de farmacéuticos en reanimación cardiopulmonar

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía ha puesto en marcha un ambicioso programa de formación dirigido a casi medio millar de farmacéuticos andaluces en técnicas de reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Numaplus, financiado por el Programa Interreg VI España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, que busca transformar el modelo asistencial integrando a las farmacias comunitarias en la red sanitaria.

Las sesiones formativas comenzaron a impartirse en octubre de 2024 en el centro de emergencias sanitarias de Sevilla, donde ya se han celebrado las primeras de las 20 jornadas programadas para los próximos meses. El CES-061 es el responsable de capacitar a un mínimo de 480 profesionales farmacéuticos como parte de una estrategia más amplia para mejorar la respuesta ante emergencias cardíacas.

El proyecto Numaplus no solo se centra en la formación, sino que contempla la acreditación de 120 oficinas de farmacia principalmente en Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, como zonas cardioaseguradas. Este ambicioso plan persigue convertir a Andalucía y la región portuguesa del Algarve en las primeras regiones cardioaseguradas del mundo mediante la integración efectiva de farmacias, centros de salud y servicios de emergencia.

Para conseguir la certificación de Zona Cardioasegurada, las instituciones deben cumplir varios requisitos específicos. Entre ellos, disponer de un número adecuado de desfibriladores externos automatizados distribuidos estratégicamente en sus instalaciones. Estos equipos deben estar situados de forma que al menos el 75% de los usuarios puedan acceder a ellos y aplicar la desfibrilación en un tiempo máximo de 3 minutos.

Además, es imprescindible que la entidad implemente un plan de formación continua para el personal y establezca protocolos de mantenimiento de los desfibriladores conforme a las especificaciones técnicas de los fabricantes. Otro requisito fundamental es contar con un protocolo de activación interno claramente definido para desplazar y utilizar el DEA mientras se alerta y esperan los servicios de emergencias sanitarias.