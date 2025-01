15 fotos de la cabalgata de Sevilla

Si hay dos fotógrafos que conocen la cabalgata de Sevilla a la perfección son Fernando Salazar y Ángel Bajuelo. Salazar en particular lleva desde 1979 vinculado al Ateneo. Testigo directo de la evolución de una institución sin la que no se entiende la ciudad, mucho menos la Cabalgata que está declarada como fiesta mayor. La cabalgata es distinta de un año a otro por decenas de motivos. Las fotografías muestran una evolución innegable con el particular hito de 1992. Ha cambiado de sede, ha tenido diversos recorridos, muy diferentes protagonistas y un sinfín de anécdotas y curiosidades. Es indudable que con el paso de los años se han enriquecido los ropajes, se han sofisticado muchos preparativos y se ha ganado en boato en muchos actos previos. De las proclamaciones en la sede del Ateneo a las que se celebran en el teatro de Capitanía General. De enterarnos de quiénes encarnaban a Sus Majestades casi por casualidad a los comunicados en pleno mes de julio. De la sede de Tetuán a la de Orfila. De no tener lugar fijo para la salida del cortejo a la firma de un convenio para disfrutar por fin de una propia y permanente. De las visitas a las Hermanitas de los Pobres a las de las plantas infantiles de los hospitales universitarios. El álbum de Salazar y Bajuelo es una fuente para el conocimiento de un gran acontecimiento en el calendario de la ciudad.

Acto en la Torre del Oro. En 1992 se izó la bandera de los Reyes Magos en la Torre del Oro. Encarnaron a los monarcas José Luis Manzanares, José Ramón Rodríguez Gautier y el comisario de la Muestra Universal, Emilio Casinello.

En la Torre del Oro izando la bandera de los reyes magos en 1992. / Salazar-Bajuelo

El arzobispo Amigo en la sede del Ateneo. Don Carlos Amigo acudió con frecuencia a la sede a contemplar la Cabalgata, En la imagen con el presidente Enrique Barrero, Gregorio Medina y Fray Jesús Quesada.

Carlos Amigo en la sede del Ateneo. / Salazar-Bajuelo

Un Baltasar por sevillanas. Cabalgata de 1991. José Manuel Soto, rey Baltasar, baila sevillanas con Loli Reina, hermana de Juanita, en el Hospital Macarena después de la tradicional visita a la planta infantil tras la cabalgata.

José Manuel Soto, rey Baltasar, baila por sevillanas con Loli Reina / Salazar-Bajuelo

El cortejo a la vera del Río. Bella estampa de los beduinos a pie y a caballo en el Muelle de las Delicias el 5 de enero de 1992, cuando Sus Majestades llegaron por el río, un hito especial al ser el gran año de la ciudad.

Parte del cortejo por el Muelle de las Delicias. / Salazar-Bajuelo

Lopera, Baltasar. El presidente del Betis encarnó al tercer rey en la cabalgata de 1993. En la imagen, en el acto de proclamación celebrado en la sede de la calle Orfila.

Manuel Ruiz de Lopera, en el acto de proclamación como rey Baltasar. / Salazar-Bajuelo

Rocío Jurado en la salida del 92. La artista chipionera vivió con intensidad el año que salió su hija en la Estrella de la Ilusión. En la imagen con Lili, hija del fotógrafo Fernando Salazar.

Rocío Jurado en la salida de la cabalgata con la niña Lili Salazar. / Salazar-Bajuelo

Año 1996. Los reyes fueron encarnados por Diego Gallego, Isacio Siguero y Jorge Cadaval. En la imagen aparecen con el recordado Agustín Hepburn (segundo por la izquierda), popular por sus programas cofradieros de televisión.

El recordado Agustín Hepburn con los reyes de 1996. / Salazar-Bajuelo

Javier Arenas. El presidente del PP andaluz encarnó al rey Baltasar en 1994. Sus Majestades entonces llevaban muy pocos pajes en la carroza. En la imagen, con dos de sus acompañantes en un día tan señalado.

/ Salazar-Bajuelo

25 años de un Mago de la Fantasía. El actual presidente del Ateneo, Emilio Boja, encarnó al mago en el cortejo de la ilusión. Siempre expone que ha sido de los días más importantes de su vida.

Emilio Boja, en el acto de proclamación como Mago de la Fantasía. / Salazar-Bajuelo

Un religioso de rey mago. Fray Jesús de Quesada, primero por la izquierda, fue rey mago en 1994. De la orden hospitalaria de San Juan de Dios, fue el impulsor del acto de entronización del Niño Jesús.

Fray Jesús Quesasa, el primer religioso en encarnar a un rey mago. / Salazar-Bajuelo

¡Curro en el cortejo! La popular mascota de la Exposición Universal presidió una carroza de la cabalgata como no podía ser menos. Todavía es recordada por miles de sevillanos y hasta aparece en series de televisión de la plataforma Netflix.

La mascota de la Expo, protagonista de una mascota. / Salazar-Bajuelo

Una maga. La edil de Fiestas Mayores Rosamar Prieto-Castro hizo de maga de la fantasía en 2010 como reconocimiento a la importante aportación que el Ayuntamiento hace al Ateneo para sacar la cabalgata.

Rosamar Prieto-Castro, delegada de Fiestas Mayores en 2010. / Salazar-Bajuelo

De altura. El Ateneo homenajeó el mundial obtenido en Japón. La Fundación Sociocultural de la Federación Española de Baloncesto patrocinó una carroza en 2008 que fue presidida por Fernando Romay.

Fernando Romay en la cabalgata de 2008. / Salazar-Bajuelo

Antigua tradición. No siempre se fue a los hospitales tras la recogida del cortejo. Muchos años los reyes magos acudieron a la sede de las Hermanitas de los Pobres, en La Calzada, para ofrecer regalos a los acogidos.

La visita a las Hermanitas de los Pobres. / Salazar-Bajuelo

Dos grandes con Melchor. El presidente del Consejo de Hermandades fue rey mago en 2003. En la imagen aparece con los fotógrafos Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, testigos de excepción de la evolución de la cabalgata de Sevilla.