Más de 2.400 controles y cerca de 30 detenidos en el dispositivo de vigilancia de la campaña de la aceituna en Sevilla

La Guardia Civil ha realizado más de 2.400 actuaciones en la provincia de Sevilla dentro del Plan de Control de Puntos de Compra de Aceituna 2025, un dispositivo de vigilancia destinado a garantizar la trazabilidad del fruto y prevenir el robo durante la campaña agrícola.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este jueves uno de los puntos de control activos, donde ha destacado la "eficacia y compromiso" de los agentes en "una labor esencial para proteger el esfuerzo de los agricultores y asegurar la legalidad en el proceso de compra y venta".

Según los datos facilitados, se han efectuado 1.455 controles, 85 delitos registrados, 21 detenciones e imputaciones, 21 infracciones administrativas y 361 inspecciones en puntos de compra, de las que solo cinco han resultado positivas, un 1,38% del total.

Las irregularidades detectadas han supuesto la inmovilización de 54.040 kilos de aceituna, además de otros 4.000 kilos sin el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT), obligatorio en Andalucía para garantizar la trazabilidad.

En materia de seguridad rural, la Guardia Civil ha contabilizado 71 robos o hurtos, con 64.304 kilos sustraídos, 8 detenidos, 43 investigados y 21 hechos esclarecidos.

El operativo cuenta con la participación de los equipos ROCA, el GRS, Seprona, patrullas territoriales, la Usecic y el Servicio Aéreo con apoyo de helicóptero, un despliegue que, según Toscano, "demuestra el compromiso del Estado con la protección del campo andaluz".