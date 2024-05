AC/DC abrevia su repertorio de canciones antes del concierto en Sevilla

AC/DC llegará a Sevilla en unos días para celebrar en el Estadio de la Cartuja los dos únicos conciertos de su gira 'Power Up Tour' en España. Y si hace unos días se publicaba la lista de canciones que el grupo iba a usar, en base al que fue su primer espectáculo de la gira europea en Alemania, el último concierto han dejado entrever que la situación puede ser algo diferente.

En el tercer concierto de la gira, y último antes de su paso por España, en el RCF Arena de Reggio Emilia (Italia) el grupo redujo de 24 a 21 las canciones de su show. Según la web Setlist.fm, el grupo excluyó tres de las canciones a última hora, por lo que es posible que en los conciertos siguientes recuperen la setlist original y esos temas puedan escucharse en Sevilla. Las canciones que se quedaron fuera del concierto italiano fueron 'Givin The Dog a Bone', 'Dog Eat Dog' y 'Hell Ain't a Bad Place to Be'.

Calentando motores para su cita en La Cartuja

Para su gira europea, AC/DC ha planeado un total de 24 conciertos por un total de once países. Sevilla es la tercera ciudad en la que tocarán después de los conciertos en Gelsenkirchen (Alemania) y Reggio Emilia (Italia). Tras los dos conciertos en la ciudad andaluza, que se celebrarán el 29 de mayo y el 1 de junio, el grupo viajará a Países Bajos.

Además del concierto, los fans podrán visitar de una tienda efímera en la que comprar merchandsing exclusivo de la gira, incluidos vinilos y álbumes que hasta ahora no han sido publicados fuera de Australia, que podrá encontrarse a los pies de la Torre del Oro: el High Voltage Dive Bar. Además se convertirá en un punto de reunión para los fans de la banda en el que hacerse una buena foto y ver en persona memorabilia del grupo, como las guitarras de 'In Rock We Trust'. El High Voltage Dive Bar estará En el paseo de Marqués de Contadero (edificio 1) entre los días 28 de mayo y 2 de junio.

Por otra parte, los asistentes al concierto podrán disfrutar de temas inolvidables de la banda como 'If You Want Blood (You've Got It)', con la que darán comienzo al concierto, o 'Back in Black', además de 'Highway to Hell' o 'Thunderstruck'. Además, salvo cambios de última hora, cerrarán con el tema 'Let There Be Rock', al que se sumarán las dos canciones del encore antes de la despedida definitiva y la finalización del concierto: 'T.N.T.' y 'For Those About to Rock (We Salute You)'.