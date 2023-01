Acto de respaldo a los ex ediles Torrijos y García tras sus absoluciones en el caso de Fitonovo

El centro cívico Virgen de los Reyes ha acogido este martes un acto de reconocimiento al ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y al ex edil de Deportes y también ex portavoz de IU José Manuel García, a raíz de su absolución en la sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Fitonovo, acerca de comisiones ilegales en los contratos adjudicados por el Consistorio hispalense a la citada empresa a cambio de contratos públicos o de la exención de seguimiento en la ejecución de los contratos adjudicados. Al acto acudieron personalidades como el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, el catedrático Manuel Marchena, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores; la ex concejal Rosamar Prieto-Castro; los ex delegados del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández y Amparo Rubiales, etcétera.

El acto ha tenido por objeto el reconocimiento a ambos ex dirigentes por haber sido "acusados injustamente" y ser "víctimas durante años de una cacería política, mediática y judicial a pesar de su inocencia".

En relación con este asunto, el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento manifestaba días atrás que la sentencia de la Audiencia Nacional que declara su absolución, así como de la propia formación política, suponía toda una "enmienda a la totalidad" a la instrucción inicial del caso desarrollada por la juez Mercedes Alaya, quien comandaba entonces el Juzgado de Instrucción número seis.

En declaraciones a Europa Press, Rodrigo Torrijos celebraba la sentencia de la Sección Cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre las comisiones ilegales abonadas por responsables de Fitonovo a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla, a cambio de contratos públicos o de la exención de seguimiento en la ejecución de los contratos adjudicados.

Según el Ministerio Público, no consta que ninguno de ellos "conociera la entrega de dinero realizada por los responsables de Fitonovo" al acusado Antonio Miguel Ruiz Carmona, quien a la fecha de los hechos era miembro de IU y quien durante el juicio reconoció haber recibido dinero de Fitonovo, un dinero que "no consta" que hubiese llegado a IU, como señala la sentencia.