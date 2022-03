Adjudicadas seis casetas de Feria que no se han renovado para este año

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Fiestas Mayores, ha adjudicado para la Feria de 2022 seis casetas que no han sido renovadas por diversos motivos a las listas de espera de entidades, familiares y titularidad perdida. Dos de esas casetas han sido asignadas a dos solicitudes con 29 años de antigüedad.

Así se ha aprobado este lunes en la Comisión de Casetas de Feria, una vez finalizado el plazo establecido para presentar las solicitudes por las personas y entidades interesadas en la adjudicación de casetas en el Real de la Feria de 2022, tal como ha informado el Consistorio en una nota.

En concreto, se trata de seis casetas con distinto número de módulos que están ubicadas en las calles Espartero, Juan Belmonte, Ricardo Torres Bombita, Ignacio Sánchez Mejías y Pepe Hillo. La titularidad de las mismas no ha sido renovada por diferentes motivos, como no presentar las solicitudes, no realizar el pago en tiempo o por haber perdido la titularidad tradicional, entre otras.

La adjudicación de estas casetas se realiza por aplicación del criterio de antigüedad y proporcionalidad, destinando cinco de los seis módulos vacantes a la categoría de privadas, adjudicándose tres módulos a la categoría de familiares, dos módulos a la categoría de entidades y un módulo a la categoría de casetas perdidas.

En la categoría de casetas de titularidad tradicional de familiares, se adjudica una a la solicitud más antigua del listado, con 29 años. Las otras dos se procederán a sortear entre las siete solicitudes de casetas con una antigüedad de 28 años, correspondiente a la categoría de familiares.

Respecto a la categoría de casetas de titularidad tradicional de entidades, también se otorga una a la solicitud con mayor antigüedad del listado, con 29 años, y se procede a efectuar un sorteo entre las trece solicitudes de casetas con una antigüedad de 28 años, correspondiente a la categoría de entidades.

Por último, se otorga la titularidad tradicional de una caseta a la solicitud más antigua en la categoría de casetas perdidas, con 22 años. En total, el número de solicitudes pendientes de adjudicación asciende a 1.186, siendo el 95,95% de casetas privadas, 720 de familiares y 418 de entidades, frente al 4,05% de las de titularidad perdida con 48 solicitudes.