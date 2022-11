Advierten de un posible Algarrobico en la Avenida de la Palmera de Sevilla

Un Algarrobico 2.0 en plena Sevilla. Adepa va a llevar a la Justicia la construcción de la nueva gran residencia de estudiantes que se levanta a toda velocidad en el número 38 de la Avenida de la Palmera. Considera la asociación patrimonialista que este nuevo mamotreto que se alza en el paseo regionalista incumple hasta veinte artículos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por lo que va a solicitar al Juzgado que declare la nulidad de la licencia. Mientras este procedimiento, se solicitará una medida cautelar para que se paralice la construcción. Desde Adepa y otras asociaciones, como Palmera Agenda 2029, advierten que este mamotreto se puede convertir un Algarrobico en plena Sevilla.

Adepa ha organizado en la tarde de este miércoles en la Academia de Buenas Letras la mesa redonda El Paseo de la Palmera o la especulación con el patrimonio sevillano, en la que se abordó el problema urbanístico que afecta a esta vía surgida con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. En ella participaron como ponentes José Ferrari Márquez, arquitecto y experto urbanista de la Asociación Palmera Agenda 2029; Ángel Alarcón Peña, abogado del bufete Arenas-Morgado; y José García-Tapial, arquitecto municipal jubilado.

Estas asociaciones llevan tiempo denunciando la “gestión errática” que el Ayuntamiento lleva desarrollando en la Palmera, donde las grandes moles que colmatan las parcelas están sustituyendo a las viviendas unifamiliares aisladas rodeadas de amplios espacios libres ajardinados que marca el planeamiento de esta zona emblemática. Para aumentar hasta niveles insospechados la edificabilidad se ha estado aplicando el artículo 6.6.3. del PGOU, ya suspendido por el Ayuntamiento. Según expuso el abogado de Adepa, este artículo estaría pensado para parcelas sin regulación específica, que no es el caso de la Palmera y, en cualquier caso, aclara que cuando hay discrepancia entre varios artículos, el PGOU señala que debe prevalecer siempre la menor edificabilidad y el menos impactos en el paisaje. “Es inadmisible que el Ayuntamiento haya adoptado el criterio radicalmente opuesto: mayor edificabilidad y mayor impacto en el paisaje”, explicó Alarcón.

Desde Adepa consideran que tienen argumentos más que suficientes para llevar este asunto a los tribunales, una vez que por vía administrativa la Gerencia de Urbanismo no ha atendido sus requerimientos. Por ello, plantearán la nulidad de la licencia otorgada el pasado 19 de julio, el mismo día que casualmente se aprobó la suspensión del controvertido artículo. “Está claro que había interés en que la licencia saliera adelante”, subrayó Alarcón. Si llegara esa nulidad, aunque el pleito puede extenderse durante varios años, Adepa podría pedir la demolición. En tanto que haya una sentencia firme, los conservacionistas van a pedir al Juzgado una medida cautelar para que pare las obras. Adepa ya consiguió hace más de una década que un juez declarara nula la licencia de obras de las Reales Atarazanas por considerar que la rehabilitación planteada era perjudicial para el inmueble.

Adepa también acudirá al Juzgado para denunciar las obras del llamado Hotel Ybarra, en el número 3 de la Palmera, aunque en este caso la parcela sí forma parte del Conjunto Histórico protegido. Esta nueva edificación afectará a la Casa Rosa confirmando la eliminación de su fachada lateral a la antigua calle Augusto Peyré que queda incorporada al espacio trasero del nuevo hotel.

Una veinte de artículos del PGOU incumplidos

Entre el catálogo de infracciones del PGOU en los que habría incurrido Palmera 38, por los que Adepa considera nula la licencia, se encuentran una mayor ocupación sobre rasante de la parcela, no prever espacios libres, dos plantas de sótano cuando sólo se permite una, contar con apartamentos bajo rasante, algo que no autoriza el PGOU, superar la altura permitida, con una planta más, no respetar el arbolado, habiéndolo eliminado incluso sin licencia, romper el ambiente urbano y la armonía del paisaje, o no haber respetado los criterios de la menor edificabilidad y el menor impacto ambiental y paisajístico. “Se han incumplido hasta veinte artículos del PGOU. Se han autorizado 10.479 m2 de edificabilidad cuando el máximo es de 3.157 m2. El Ayuntamiento está hablando del centenario de la Exposición de 1929 mientras su avenida principal está a punto de cambiarse por completo”, lamentó García-Tapial.

Ferrari, experto en Urbanismo, se mostró muy crítico con la gestión que del planeamiento de la Palmera está haciendo el Ayuntamiento. Pero también puso el foco en la Junta de Andalucía, a cuya consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, mandaron un escrito de más de cien páginas explicando de manera muy detalladas las graves infracciones que se habían cometido en la concesión de la licencia de Palmera 38: “¿Qué pasará cuando las obras se paren? El edificio puede estar a medio hacer. Nos podemos encontrar con un Algarrobico 2.0 en la capital de Andalucía. En una de sus vías más importantes”.

Ferrari reclamó a la Junta mayor implicación: “No puede permanecer al margen. A nuestro escrito de más de cien páginas enviado a la consejera nos ha respondido una inspectora de Sevilla en un folio y medio. Las instituciones sevillanas tampoco pueden permanecer al margen. Ni la Escuela ni el Colegio de Arquitectos”.

Este experto reclamó el Ayuntamiento debe abordar en su conjunto el planeamiento de la Palmera y su entorno, como las conexiones, sobre todo con el Puerto, pero también con Bami o Reina Mercedes, y de manera conjunta con la modificación 55 del PGOU que se ha puesto en marcha debido a la construcción del nuevo distrito urbano portuario.

Denuncia contra la licencia de ocupación de otra residencia

La batalla judicial contra los mamotretos de la Palmera llega en u momento en el que ya se han abierto varios de ellos. Esta circunstancia no es impedimento para que desde las distintas asociaciones que luchan por preserva el paseo tal y como fue concebido estudien con detenimiento los proyectos para ver cómo se puede actuar contra ellos. Una de las residencia abiertas hace poco ocupa la esquina de la Palmera con la calle Páez de Ribera, donde estuvo el chalet de la Botella. Adepa asegura que, al menos, incumple diez artículos del PGOU. Entre ellos, el de contar con habitaciones en sótanos, algo no legalizable. Por ello, se plantea denunciar la licencia de ocupación otorgada recientemente.