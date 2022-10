Un cierre en falso a la construcción de mamotretos en la Palmera

Una modificación que no soluciona el problema de fondo. La modificación del PGOU para eliminar el plus de edificabilidad que se otorgaba a nuevos equipamientos privados en zonas residenciales de la ciudad se aprobará definitivamente en el próximo Pleno del Ayuntamiento. Este cambio del famoso y controvertido artículo 6.6.3 es el que ha propiciado la construcción de distintos mamotretos en la Avenida de la Palmera y su entorno que han desvirtuado su concepción original. Lejos de solucionar la cuestión, desde la asociación Palmera Agenda 2029 advierten de que sólo resuelve parcialmente el asunto perjudicando a la edificación residencial. Por todo ello, lamentan que la Gerencia de Urbanismo no haya querido abordar en su conjunto el planeamiento de la Palmera y todo el entorno.

La modificación de este artículo del PGOU llega después de la eclosión de las grandes residencias universitarias en la Palmera y su entorno. Tras la aprobación inicial el pasado mes de marzo, distintas asociaciones y particulares realizaron una serie de alegaciones. Entre ellos, Palmera Agenda 2029, grupo formado por urbanistas y arquitectos, cuyas peticiones han sido rechazadas en su conjunto por la Gerencia de Urbanismo. “Para ello montan un expediente con 517 páginas llenas de reiteraciones y diligencias gastando energías que fácilmente podrían haber dedicado a mejores causas. Este proceso ha durado 15 meses para una pírrica modificación del PGOU. Entre tanto se concede una nueva licencia en Palmera 3, de ampliación del edificio Columbus, para alojar en su espacio ajardinado el hotel Ybarra, con una edificación que afectará a la Casa Rosa confirmando la eliminación de su fachada lateral a la antigua calle Augusto Peyré que queda incorporada al espacio trasero del nuevo hotel”.

Este grupo advierte que la modificación del PGOU que se aprobará este jueves sólo afecta a las parcelas calificadas como residencial, que apenas suponen el 30% de la superficie total actual de la Palmera, por lo que se seguirá permitiendo que se perturbe el paisaje con nuevas construcciones que colmaten las parcelas de equipamientos. “Se ataca un problema puntal sin resolver lo demás. No se le da una salida a los propietarios de viviendas unifamiliares, que no van a poder sobrevivir en esas circunstancias”.

El grupo Palmera Agenda 2029 considera que el Ayuntamiento debe abordar en su conjunto el planeamiento de la Palmera y su entorno, como las conexiones, sobre todo con el Puerto, pero también con Bami o Reina Mercedes, y de manera conjunta con la nueva modificación del PGOU que se ha puesto en marcha debido a la construcción del nuevo distrito urbano portuario. Para ello están trabajando de la mano del Colegio de Arquitectos de Sevilla elaborando un estudio completo y riguroso que recoge cuál es la situación real de la Palmera y cuántas parcelas podrían crecer en edificabilidad según los criterios que está aplicando actualmente Urbanismo. Incluso señalan que sería conveniente y oportuno limitar el tráfico, ampliar las zonas verdes y jardines y crear plazas en las encrucijadas de las distintas calles.