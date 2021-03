División vecinal en Alcosa por el futuro de la antigua Algodonera

El anuncio de que la enorme parcela de Alcosa de la antigua algodonera Virgen de los Reyes (125.000 m2) acogerá casi 1.000 viviendas (451 protegidas), zonas verdes y equipamientos promovidos por la sociedad bancaria Sareb, su propietario, con una inversión de 65 millones ha caído como un jarro de agua fría en la mitad del barrio.

Muchos vecinos tenían puestas sus esperanzas en que este gran suelo podía mejorar las carencias históricas de la zona y paliar el elevado desempleo de los jóvenes del distrito. El barrio añora el empleo que proporcionaban las fábricas en Alcosa (Central Lechera, Yoplait, la algodonera) y cómo ese pasado industrial se ha diluido tras varias décadas sin dar paso a alternativas sólidas de empleo.

Alcosa está dividida sobre el futuro previsto en estos suelos. Lo hemos comprobado tras preguntar a las entidades (vecinos, comerciantes y colegio Concepción de Estevarena) que acudieron a la reunión donde el Ayuntamiento y la Sareb presentaron el proyecto oficial y a las que no acudieron, como la Coordinadora Ciudadana de Alcosa La Fea. Esta es la única que ha redactado un proyecto alternativo para hacer de la algodonera un lugar de revitalización social y económica para Alcosa diseñado por un grupo de jóvenes profesionales emprendedores, vecinos del distrito. Es la más crítica con el proyecto oficial y lamenta que el Ayuntamiento se resiste a conocer su alternativa.

El Ayuntamiento defiende que el proyecto oficial cumple lo previsto en el Plan General de la ciudad (PGOU de 2006) y cuenta con el respaldo que los grupos políticos le dieron en 2008.

Las entidades favorables al proyecto piensan que su construcción, más los hoteles y el centro de mayores previstos al margen de la algodonera, traerá puestos de trabajo para paliar el alto paro juvenil de la zona.

Los favorables al proyecto

Desde el colegio público Concepción de Estevarena (antiguo Joaquín Benjumea Burín) su director Antonio González señala tres elementos positivos del proyecto. Primero, que “las nuevas viviendas traerán familias al barrio y alumnos para este colegio con 50 años y 272 escolares que ha perdido líneas de escolarización" en los últimos años por el envejecimiento de la población. Segundo, que la obra acabará con construcciones “que no son estéticas ni higiénicas”. Y tercero, sus 451 viviendas protegidas en venta en la calle Manises, muy cerca del colegio. El centro atiende también a alumnos con necesidades del barrio y a los hijos de refugiados del centro de Sevilla Este.

En la intercomunidad de la Plaza de los Luceros los vecinos destacan que “el proyecto es una buena oportunidad para el barrio” y la única incertidumbre es la renta para acceder a las viviendas de protección oficial.

En la Agrupación de Intercomunidades de Alcosa, su histórico líder Ricardo Molinero cree que el proyecto traerá puestos de trabajo para Alcosa y su entorno y viviendas protegidas en venta con renta asequible para los jóvenes de la zona. “Todo lo que sean puestos de trabajo lo veo bien. Estaría bien que genere un 15 a 20% de empleo para el barrio en las obras, y que haya puestos de trabajo con los hoteles y el centro de mayores que van en las cercanías”, ajenos a la algodonera, señala Molinero.

Este ex empleado de Astilleros (Elcano) de 73 años admite que “lo que Sevilla y Andalucía necesitan es que vuelvan todas las fábricas que perdimos hace 40 años”. Y teme que aumenten los embotellamientos de coches con las nuevas viviendas, pero confía en que el Ayuntamiento diseñará las salidas adecuadas.

Desde la asociación de propietarios Jardines del Edén, con decenas de bloques pegados a la algodonera entre las calles Tigris y Éufrates, elogian que se ponga fin a un solar degradado durante décadas. “Está bien que el proyecto vaya a regenerar un solar muy degradado y abandonado durante más de 30 años con viviendas a las que se sumarán hoteles en la zona”, señala su presidente Santiago.

También teme que cause problemas de embotellamientos y de falta de aparcamiento y espera que no ocurra como en la Cruz del Campo, “donde no se hizo nada del barrio que se prometió en 2008”.

“Sobre plano el proyecto de la Sareb parece bonito, otra cosa es cuando se construya. Me parece bien que el canal vaya a taparse”, señala Rafael, de la intercomunidad de la Plaza de Oriente.

Más lejos de la algodonera, en la intercomunidad de la Plaza de Oriente su representante vecinal, Rafael, refiere el temor que había a que la algodonera acogiera viviendas sociales (“ya tenemos bastante con las del Parchís de Sevilla Este”, dice). El desempleo le preocupa pero duda de que el proyecto solucione el paro. “En la reunión se dijo que el proyecto va a crear empleo pero no sé si ayudará a crear empleo mientras dure la obra o si la empresa meterá subcontratas con gente ajena al barrio”. Le parece bien que el canal vaya a taparse y concluye que “sobre plano el proyecto de la Sareb parece bonito, otra cosa es cuando se construya”.

En la intercomunidad de la Plaza Bib Rambla, su portavoz Francisco ve bien el proyecto oficial sobre todo porque no querían más pisos sociales. Cree “muy posible que se cree empleo para el barrio durante las obras” y si se hacen los dos hoteles previstos. Opina que la mejor noticia es que se acabe con instalaciones que estaban abandonadas y que el proyecto traiga zonas verdes y equipamientos al barrio.

Los críticos

Los comerciantes de Alcosa, los del Nuevo Centro Comercial, destacan que el barrio no necesita pisos de lujo cuando el problema es la falta de viviendas a precios asequibles. Temen que el proyecto oficial “agrave la saturación del tráfico en las tres salidas de Alcosa”, que se colapse más el centro de salud que ya está abarrotado. Demandan un proyecto fuerte que mejore la economía (“lo que hacen falta son industrias para el barrio”, señalan).

Bernabé, dueño de una peluquería con 12 empleados en el Nuevo Centro Comercial, desconfía del proyecto oficial de la algodonera, que conoció en la reunión con el Ayuntamiento. Piensa que encarecerá más el precio de los pisos en el barrio, cuyos alquileres rondan los 500 a 600 euros al mes, y añade que quién va a comprar las viviendas protegidas del proyecto con los sueldos de 800 euros que cobra los jóvenes.

Rechaza más viviendas por la gran cantidad de ellas que ya se construyen en Sevilla Este. Se pregunta por qué el Ayuntamiento muestra un “apoyo excesivo” al proyecto y señala que le ilusiona (”bonito, de futuro para el barrio”) la alternativa de la Coordinadora la FEA por las iniciativas para la juventud y la cultura que plantea.

En la urbanización de Los Olivares, en la trasera de la algodonera y habitada por 400 familias, los vecinos más activos defienden un proyecto que reduzca el elevado desempleo de los jóvenes, y corrija el déficit de equipamientos del barrio (“la biblioteca es mínima, el centro cívico pequeño y sus actividades no son adecuadas para la zona”). Ven “obsoleto” el proyecto oficial al traer más saturación al barrio y una zona verde que no es urgente teniendo ya el parque Tamarguillo. Así se expresa el vecino David Muñiz, que defiende el proyecto alternativo de la Coordinadora La Fea por sus “propuestas imaginativas y rentables”.

La Coordinadora de Entidades de Alcosa La Fea rechaza de plano el proyecto de la Sareb para la algodonera. Propone un proyecto alternativo “ejemplar y de prestigio” para la revitalización social y económica para el Parque Alcosa diseñado por jóvenes profesionales emprendedores del distrito.

La propuesta alternativa de los vecinos críticos con el proyecto

Jóvenes cualificados de Alcosa entre los que figuran arquitectos, investigadores, ingenieros, historiadores, antropólogos y artistas y creadores en paro son los autores de la propuesta alternativa para la Algodonera que defiende la Coordinadora Ciudadana de Alcosa La Fea.

El proyecto dota al distrito de:

espacios y equipamientos para formación profesional, formación artística y creativa, investigación, producción en artes plásticas y escénicas, y producción de energía eléctrica

contiene además una residencia de estudiante

un centro de mayores

un restaurante-cafetería

y un centro de investigación y producción ecológica de alimentos

Para reducir el paro en la zona prevé que las empresas que trabajen en el desarrollo urbanístico y arquitectónico de este proyecto incluyan en su actividad programas de formación profesional que acogerán a jóvenes en paro o en exclusión de los barrios del entorno. Critican que el empleo previsto en el proyecto de la Sareb “estará cubierto por las empresas constructoras y no se notará en la tasa de paro del entorno”.

Pepe Vázquez, secretario de La fea, señala que el proyecto alternativo está diseñado para convertirse en un recurso para el emprendimiento juvenil en el campo del arte y la creación, el estudio y la investigación, mientras “el Ayuntamiento no trae ninguna propuesta para la población joven con estudios, ampliamente cualificada y en paro”.

“Mil viviendas nuevas suponen mucha población para un distrito colapsado y deficitario en servicios públicos, con mucha población juvenil en situación de exclusión y sin oportunidades. Nuestro distrito necesita otro proyecto que evite esos problemas y encare un futuro deseable, emprendedor y sostenible. Sevilla necesita de proyectos innovadores, en la línea que marca la Comunidad Europea de lucha contra el cambio climático y para superar la crisis por la pandemia, susceptible de recabar fondos Next Generation”, señala Vázquez.

La Fea insiste en que “lo que propone el Ayuntamiento es un proyecto constructivo de la época del boom inmobiliario que trae más de lo de siempre: aumento de población, aumento del tráfico y el transporte, aumento de la polución atmosférica y de las emisiones”. Y alerta de la presencia de amianto en la algodonera y reclama seguridad en su retirada.

