Antonio Muñoz denuncia el "descontrol en la gestión" del equipo de Sanz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha denunciado hoy el descontrol del gobierno de José Luis Sanz en la gestión de la cultura, la movilidad, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la seguridad, el turismo, los compromisos vecinales y hasta la relaciones con la Junta de Andalucía para la construcción de la Línea 3 de Metro. "La Prensa constata estos días que el gobierno de Sanz hace aguas por doquier. El retroceso de nuestra ciudad es más que evidente. El problema de asumir el gobierno de una ciudad para la que no se tiene modelo y se improvisa constantemente es que no se puede controlar", ha dicho.

La segunda dimisión en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) revela que continúa sin rumbo la gestión cultural en la ciudad, tal y como lleva denunciando el PSOE municipal desde que Sanz gobierna. El agujero de seguridad durante el encendido de la iluminación navideña, con una masificación que el propio CECOP instó a evitar y que, sin embargo, se incumplió, y el puente de la Constitución y la Inmaculada.

La decisión de no continuar con el proyecto de peatonalización del eje de la Encarnación hasta la Plaza del Duque, recogido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla, PMUS, y que era una nueva iniciativa para contribuir a la lucha contra el cambio climático y para hacer un Casco Antiguo más amable y saludable. Los vaivenes entre Sanz y su delegado de Urbanismo en cuanto a las competencias en las licencias de pisos y apartamentos turísticos y la nula ambición para captar continuar trabajando de la mano de la Junta de Andalucía para captar un vuelo a Nueva York, que sí tuvo en verano Málaga y ahora lo tendrá Faro. El compromiso asumido por el propio Sanz de que la Administración autonómica aportaría una auditoría detallada sobre la situación actual de la red eléctrica en el marco de la mesa gestada contra los cortes de luz en barrios desfavorecidos, sin que de la reunión de ayer surgiera ni un solo avance y, además, se aplazó la presentación de esa auditoría. E incluso el retraso de la Junta en el proyecto constructivo del tramo sur de la Línea 3 de Metro, sin que se haya escuchado al gobierno municipal pedirle agilidad.

"Todos estos temas son analizados hoy mismo en varios medios de comunicación locales, evidenciando las mil goteras que tiene José Luis Sanz en su gobierno. Nos preocupa mucho el descontrol en el que está sumida Sevilla, generando situaciones de inseguridad para los ciudadanos por falta de previsión en el encendido del alumbrado navideño, con la política cultural errática que ya se ha llevado por delante dos altos cargos del ICAS, con los pasos adelante y atrás en la gestión de los veladores, de las viviendas turísticas… Ahora nos enteramos también de que pone en cuestión procesos de peatonalización que ya estaban en marcha, con lo que ello supone de paso atrás en medidas de sostenibilidad ambiental y asumiendo elnegacionismo de la emergencia climática, también marca VOX, como la censura cultural", ha abundado Antonio Muñoz.

Además, ha agregado, que Sanz anunció una auditoría de la Administración regional para planificar soluciones a los cortes de luz "y se presentan en la reunión con los vecinos afectados sin llevar eseinforme, lo que supone una verdadera falta de respeto a la ciudadanía. ¿No habla ni tan siquiera con la Junta de Andalucía para planificar las reuniones? Y por si fuera poco, tampoco se entiende con la Junta de Andalucía, siendo del mismo partido, para exigir diligencia en la ampliación de la red de Metro", ha remarcado.

Para el portavoz socialista, "Sevilla no puede seguir sin gobierno. Nuestra ciudad necesita un rumbo, una estrategia, que debería responder a un modelo de ciudad que tampoco tienen. Sanz debería haber decidido qué Sevilla quiere y cómo gestionarla hace mucho tiempo y no mantenerla en una deriva errática y en una improvisación constantes que no son buenas para la ciudad ni para los sevillanos", según ha concluido el portavoz del Grupo Municipal Socialista.