La Audiencia tumba el último ‘cartucho’ de los dueños de Tablada

La Audiencia Nacional ha desestimado, con fecha 20 de septiembre, el recurso que los dueños actuales de los terrenos de Tablada presentaron este verano para tratar de desbloquear la situación actual de estos suelos, ubicados entre el cauce vivo del río y la SE-30.

Era el último cartucho judicial que les quedaba a la quincena de inmobiliarias propietarias de estos terrenos, representadas por el despacho Cuatrecasas. Pero la Audiencia ha rechazado sus pretensiones en una resolución firme que, además, los condena a pagar las costas al capitán del ejército del aire del cuerpo de ingenieros ya jubilado, ingeniero técnico de aeronáutica y promotor inmobiliario, Jesús López López, que lleva más de 20 años pleiteando para anular la venta irregular de estos suelos.

En una reciente resolución, emitida el pasado 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso este periódico, la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición de los dueños de Tablada contra el auto de 4 de julio de 2018 que certificó el bloqueo de los suelos.

Argumenta que al no estar personado en el procedimiento, los dueños de Tablada no pueden recurrir nada. “El recurso ha de ser desestimado y el auto impugnado ha de ser ratificado, pues de acuerdo con el criterio del Abogado del Estado, Consorcio Tablada, que no estaba personado en el procedimiento, solicitó la personación en fase de ejecución sobre la base de que dicha ejecución no menoscabare sus derechos, por lo que no puede alterar su posición procesal para desviarla instando la ejecución de una sentencia de la que no fue parte”, dice en su resolución.

En el auto de julio, la Audiencia ratificó la necesidad de reservar para el dominio público marítimo la franja de 200 metros de Tablada junto al río, así como que esta obligación dictada por sentencia anterior no se puede cumplir, que es “inejecutable”, porque el Ministerio de Defensa vendió todos los terrenos a privados y ya no forman parte de la propiedad pública. Mientras sea de propiedad privada no se puede realizar esa reserva pública del suelo junto al río reclamada por los tribunales.

Esos suelos fueron comprados primero por las dos cajas de ahorro y luego pasaron a una agrupación de interés económico formada por una quincena de inmobiliarias lideradas por Osuna. Este periódico intentó ayer sin éxito recabar su opinión.

El auto de julio también obligaba a los dueños a fijar la indemnización que corresponde al ingeniero Jesús López López.

Así pues los dueños de Tablada compraron suelos que no pueden utilizar en su totalidad (al menos no la franja junto al río). Quieren que Defensa les indemnice con lo que pagaron más los intereses: 260 millones de euros.

“Voy a intentar que los suelos vuelvan al Ministerio de Defensa”

Jesús López, el protagonista de los pleitos para anular la venta irregular de Tablada por parte del Ministerio de Defensa, declaró ayer que ahora que no caben más recursos por parte de los propietarios de Tablada (la opción del Supremo parece remota) va a intentar que los suelos de Tablada vuelvan al Ministerio de Defensa.

“Voy a intentar que el Ayuntamiento de Sevilla se ponga de acuerdo conmigo para que aquello vuelva a Defensa”, afirma, y defiende que es la mejor opción para reservar esa franja de dominio público junto al río y para que el Ayuntamiento pueda ejecutar un parque.

Desde el gobierno de Juan Espadas, sin embargo, no parece haber interés en luchar por un parque público en Tablada.

En el Ayuntamiento de Sevilla, Izquierda Unida es el único grupo municipal que sí está interesado en “explorar cualquier opción que desatasque la situación y este hombre (el ingeniero Jesús López) puede ser la clave”, asegura el portavoz Daniel González Rojas, que se lamenta de que Espadas mire para otro lado en este tema.