El Ayuntamiento de Sevilla niega que la espera de media hora discrimine a los VTC

El Ayuntamiento de Sevilla no cree que esté discriminando al sector de las VTC con la propuesta de esperar media hora para poder pedir un Uber o un Cabify. Fuentes municipales explicaron a este periódico que "lo pedido no puede ser discriminatorio porque los taxis y los VTC no son el mismo tipo de transporte".

Según las mismas fuentes, en todo caso sería la circular de la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia la que incumpliría la normativa actual y un real decreto que habla de diferencias entre ambos modelos.

Para el Ayuntamiento, el argumento de Competencia "no es lógico", ya que son dos sectores diferentes. Uno cuenta con un sistema de contratación previa y el otro no. Para las fuentes consultadas, quizás la clave esté en definir qué significa la contratación previa.

El gobierno local considera acertada la opinión de la consejera de Fomento, que sostiene que debe ser el Ministerio de Fomento el que marque las directrices generales, si bien entiende que han de ser las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar la normativa estatal y luego los ayuntamientos los que regulen el servicio en cada municipio mediante ordenanzas.

El Consistorio alega también que no hay ningún ánimo contra la Junta, pese a que esté ahora el PP en el Gobierno andaluz, puesto que ya elevó una serie de peticiones parecidas a las actuales en febrero del año 2017, cuando la Junta estaba en manos del PSOE. Por entonces, el conflicto estaba empezando en las calles de Sevilla y, especialmente en el aeropuerto. Tres meses más tarde fueron incendiados nueve coches de Cabify.