Más control en Sevilla contra la apertura de negocios sin licencia

Incrementar el control de la apertura de negocios con declaración responsable. Esta es una de las principales novedades de la Gerencia de Urbanismo en su nuevo plan de inspección en el que se detallan todos los aspectos relacionados con las labores inspectoras para el control de la legalidad de la actividad urbanística en sus variadas vertientes. Este plan aprobado hace unos días vendrá acompañado también de un refuerzo del personal destinado a la supervisión de los establecimientos.

Desde hace tres años, los promotores interesados en poner en marcha en la ciudad hoteles, consultas y centros médicos sin hospitalización, centros privados de educación con superficies inferiores a 750 metros cuadrados, ópticas, farmacias y clínicas cuentan con un único requisito: solicitar una declaración responsable. El cambio es sustancial, ya que el interesado no necesita esperar a que los técnicos de Urbanismo le otorguen una licencia de actividad.

El anterior plan de 2013 no especificaba el control posterior a una declaración responsable

En la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de actividades y obras se introdujo una serie de consideraciones para lograr una mayor simplificación de la tramitación administrativa que repercutiese en una agilización de los procedimientos para poder poner en marcha una nueva actividad en Sevilla. En concreto, otros cambios introducidos fueron la ampliación de los supuestos de actividades excluidas de la obligación de obtener licencia de actividad o declaración responsable, tales como oficinas y despachos empresariales que no superen los 100 metros cuadrados; la no exigencia de licencia urbanística para obras que también estén sujetas a licencia de actividad, de forma que para poder realizar la obra sea suficiente una declaración responsable; la consideración de la calificación ambiental en el procedimiento de otorgamiento de licencia de forma más racional, de manera que esta calificación quede resuelta en el inicio de la actividad y no en la ejecución de las obras, no paralizando de este modo el inicio de los trabajos; o la simplificación del concepto de modificación sustancial de actividades, reduciéndose las exigencias y tramitaciones en Medio Ambiente tras la aprobación de cualquier licencia de obras.

Ahora toca el turno de incrementar el control de la apertura de negocios sin licencia y el refuerzo del personal destinado a la supervisión de los establecimientos. El plan aprobado es de aplicación para toda la ciudad, tiene una vigencia inicial de cuatro años y viene a sustituir al anterior, que data de 2013 y en el que no se especificaban los criterios de inspección a aplicar para el control posterior a la presentación de declaraciones responsables.

El documento usa la división de la ciudad en once distritos para mejorar la planificación

El nuevo plan de inspecciones detalla, entre otros aspectos, la relación de personal asignado a estas tareas; los medios y recursos con que cuenta el servicio de licencias urbanísticas para este fin; los sistemas de información geográfica e informáticos de aplicación para su ejercicio; y la división territorial de la ciudad en once zonas coincidentes con los distritos municipales para garantizar una mejor planificación de los trabajos de inspección.

Entre su contenido, destaca también un inventario con la relación de las edificaciones, asentamientos, parcelaciones y demás actuaciones que deben ser objeto de la potestad de disciplina urbanística, así como un programa de actuación o plan de etapas. Urbanismo señala que el nuevo plan responde a las exigencias derivadas de los cambios operados en los últimos años para simplificar los trámites urbanísticos de licencias.