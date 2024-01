CCOO de Sevilla exige la "inmediata rectificación pública" del delegado de Urbanismo Juan de la Rosa

El sindicato CCOO de Sevilla asegura que es "totalmente falso" que Metropol Parasol "paga desde 2011 el almuerzo de navidad del personal de la Gerencia de Urbanismo", como aseguran que dijo el delegado de Urbanismo en la comisión de control y fiscalización, y que "se está acudiendo a la mentira para justificar errores propios". El almuerzo se celebró en el convento de Santa Clara.

En una nota de prensa, CCOO exige la "inmediata rectificación pública" del delegado de Urbanismo (Juan de la Rosa) y que adopte las medidas oportunas contra quien haya facilitado tal información. De lo contrario, reclama que el alcalde proceda al cese del delegado y del gerente por ser este último el máximo responsable en materia de Recursos Humanos de la Gerencia.

CCOO asegura a los responsables políticos que si quieren motivar al personal de esta empresa no es de esta forma. Critica el sindicato la "insoportable falta de interés" en querer resolver los problemas de atención a la ciudadanía, con las cerca de 70 vacantes de la plantilla, una "política de Recursos Humanos implantada desde hace ya muchos años, que solo prima reducir la plantilla, no cubrir las vacantes y no permitir el relevo generacional".

CCOO reitera que no puede compartir las medidas puestas en marcha por el equipo actual de gobierno (de José Luis Sanz) y que así se le transmitió el pasado 28 de diciembre en una reunión con los grupos municipales PP, PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla para abordar la situación de la Gerencia de Urbanismo.

A la cita acudieron Jorge Carlos Lebrón, secretario de Política Institucional de Sevilla; Sergio Montero, secretario de Acción Sindical, y los delegados de la sección sindical de CCOO en la Gerencia de Urbanismo Juan Serrano y Norberto Gómez.