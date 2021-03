CS avisa de las “dudas” de los comerciantes con la peatonalización de Mateos Gago

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Lorenzo López Aparicio, ha advertido este miércoles de “las dudas que la peatonalización de la calle Mateos Gago está generando entre los comerciantes del barrio de Santa Cruz” que, a día de hoy, “todavía no han sido informados de qué vehículos podrán circular por la zona o dónde se ubicarán los puntos de carga y descarga para poder atender sus negocios”. En este sentido, ha lamentado que el equipo de gobierno del PSOE “no haya sido del todo claro con los comerciantes”, a los que “en un principio se les aseguró que sólo accederían a la calle los servicios municipales y vehículos de emergencia y que ahora han conocido por la prensa que los vecinos también podrán circular con sus vehículos por Mateos Gago”, lo que ha provocado “un escenario de cierta confusión” que “se suma a los problemas que ya están padeciendo por el cierre de algunos negocios y la caída brusca de los ingresos desde que se iniciara la pandemia”, ha señalado.

López Aparicio, que ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los representantes de la asociación de comerciantes del barrio de Santa Cruz, ha reclamado al gobierno municipal que “se reúna cuanto antes” con los miembros de este colectivo, que “ya han solicitado esta encuentro en varias ocasiones y que hasta ahora no han visto satisfecha su petición”. Así, ha añadido que “lo que es evidente es que una transformación urbanística de este calado debe contar con el mayor consenso posible de todos los agentes implicados” y que, por lo que aseguran estos comerciantes, “el equipo de gobierno del PSOE ha vuelto a pecar de falta de diálogo para resolver entre todos los problemas de circulación, abastecimiento y carga y descarga que provoca la peatonalización de Mateos Gago”. De hecho, “los comerciantes lo que quieren es que el Ayuntamiento sea claro con ellos y los tengan en cuenta”, ya que “ninguna de las decisiones que se han tomado hasta el momento han sido consensuadas con ellos”, ha indicado.

El concejal de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha asegurado que “las últimas informaciones publicadas en los medios de comunicación por el gobierno municipal sobre el futuro de Mateos Gago no ayudan a aclarar qué ocurrirá con la calle”. Así, ha insistido en que “nos aseguran que será peatonal pero que todos los residentes podrán acceder, no especifican qué ocurrirá con el transporte público como el caso de los taxis, ni tampoco con los vehículos de emergencia y los servicios municipales”. Igualmente, “no han concretado cómo se regulará el acceso de los residentes” y “si habilitarán medios técnicos para esta limitación o se dejará en manos de la responsabilidad individual de cada uno”. Es más, “tampoco sabemos nada de la carga y descarga”, ya que “por un lado se asegura que irá en Cano y Cueto y por otra que se instalará en una vía de evacuación como la calle Alemanes”, con “el consecuente impacto visual que tendría sobre la Catedral de Sevilla”. Ante todo ello, ha insistido en que “lo que debe hacer este gobierno es ser más claro en sus intenciones” y, en caso de seguir adelante con las medidas ya anunciadas, “estudiar la equiparación entre los vecinos y los comerciantes a la hora de permitir el acceso a Mateos Gago”, ya que “es evidente que unos y otros viven el barrio de la misma manera e incluso pasan el mismo número de horas en sus calles”, ha dicho.

Por otro lado, López Aparicio ha pedido al gobierno municipal que “estudie la puesta en marcha de una moratoria en la aplicación de la uniformidad de los rótulos comerciales y demás elementos publicitarios”, especialmente dirigida a “los comercios turísticos del barrio de Santa Cruz que han soportado pérdidas importantes desde el inicio de la pandemia”. En este sentido, ha añadido que “no parece muy conveniente que el Ayuntamiento exija ahora a estos negocios un importante desembolso para modificar estos rótulos cuando llevan más de un año sin tener ingresos por su actividad o, en algunos de los casos, con sus comercios totalmente cerrados”, ha concluido.