CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla sólo dispone de un oficial en limpieza de alcantarillas para 125 colegios

El incidente ocurrido con un menor y una rata en el Colegio Borbolla de Sevilla ha dejado el descubierto las carencias que desde hace años sufre buena parte del servicio municipal encargado del mantenimiento del alcantarillado de la ciudad. El sindicato CSIF, mayoritario entre el funcionariado público, ha denunciado que sólo hay un oficial del Ayuntamiento encargado de limpiar las arquetas y, por tanto, de prestar este servicio para los 350 centros de trabajo, cifra que incluye los 125 colegios públicos, cuya conservación corresponde a la administración local.

El dato lo aporta Rafael Román, secretario de la sección sindical de CSIF en el Consistorio hispalense, quien en declaraciones a Diario de Sevilla recuerda que esta figura -conocida como varillero- se incluye dentro del departamento de mantenimiento. Dicha unidad debería estar constituida por tres trabajadores (tres oficiales y un ayudante) a la que se le asignan peones. Pero lo cierto es que desde hace años -"y debido a la reducción de plantilla y a la falta de cobertura de vacantes iniciada con gobiernos anteriores"- se quedó con un solo oficial. "La reducción impide que se actúe convenientemente en las arquetas", refiere Román, quien destaca que "durante el año no se hace la revisión semestral periódica de los alcantarillados en ningún centro, y menos en los colegios".

La información que aporta CSIF resulta de especial interés tras el incidente ocurrido en el CEIP Borbolla, donde una rata atacó a un alumno después que éste la cogiera. Los hechos se produjeron el pasado viernes, una jornada macada por intensas lluvias, que provocaron que numerosos roedores salieran de las arquetas. Según el secretario del sindicato, "se reciben muchos avisos de colegios que no se pueden atender". "En general, no se mantiene ningún edificio, sólo se actúa cuando hay averías o desperfectos, y con una tardanza, en algunos casos, que se prolonga el curso escolar completo", abunda Román, que precisa que esa falta de mantenimiento se extiende al control del arbolado en los patios escolares.

El trabajo de Emasesa

Fuentes del Ayuntamiento precisan que Emasesa realiza la limpieza y mantenimiento de 173.000 imbornales en la capital y su área metropolitana. Con esta labor se recogen las escorrentías pluviales urbanas y su entrada al alcantarillado. "En el caso de la ciudad son 60.000", detallan. Añaden que por parte de la empresa metropolitana hay 160 empleados encargados de la limpieza de imbornales. Este dato lo matizan desde CSIF, donde puntualizan que los trabajadores de Emasesa no intervienen en los colegios y que sólo lo hacen "en caso de urgencia".

El gobierno local ha reaccionado este jueves a la aparición de ratas en el colegio de Nervión. El propio alcalde, José Luis Sanz, se ha referido a este hecho. Ha detallado que la concejal Silvia Pozo había hablado con la directora del centro educativo, Norma Mora, "quien ha asegurado que la información no recoge los hechos que ocurrieron, que no fue así". La misma directora fue quien un día antes informó de lo sucedido a este periódico. Reconoció que había mantenido una reunión con los alumnos para explicarle el incidente y evitar el alarmismo en vísperas del centenario del colegio. Este asunto se trató en el consejo escolar del Borbolla el lunes por la tarde. A partir de entonces las familias tuvieron constancia de lo ocurrido, por lo que criticaron a la dirección del centro por "la falta de transparencia" al no enviar una nota aclaratoria del incidente.

El Zoosanitario actúa de nuevo

Sin embargo, tras poner en duda la información publicada por este medio, el alcalde ha reconocido que el Zoosanitario ha tenido que intervenir de nuevo en el Borbolla a petición de su equipo directivo tras el incidente con la rata. Ya lo hizo semanas atrás, cuando los responsables del colegio se pusieron en contacto con este servicio municipal ante la aparición de excrementos de roedores. Entonces se colocaron trampillas con comidas y una espuma especial en el cuarto de calefacción.

Fuentes del gobierno local han precisado este jueves que "la rata no atacó al niño, sino que se defendió después de que el menor la cogiera". También aseguran que el roedor estaba "medio muerto" por el "veneno" usado días atrás en las trampillas. Lo cierto es que tras lo ocurrido en el Borbolla "se han instalado tratamientos en 28 arquetas".

El incidente con la rata ha provocado que el AMPA Oriente -la asociación de madres y padres de alumnos del CEIP Borbolla- convoque este viernes una concentración a las puertas del colegio para exigir mejoras urgentes en las instalaciones, que cumplen cien años. Aseguran que el problema de las ratas obedece a la falta de limpieza dentro y fuera del centro. En este punto, el representante de CSIF también critica la reducción de plantilla en dicho servicio, que actualmente se encuentra por debajo del 70%. "Si en un colegio había cinco personas dedicadas a esta labor, ahora hay tres". Un ejemplo que se puede trasladar al mismo colegio de Nervión, según denuncian las familias.

Acusaciones políticas

El grupo municipal socialista se ha hecho eco de esta situación después de que Sanz culpara del "abandono" de los colegios al anterior gobierno. El edil del PSOE Juan Tomás de Aragón ha pedido al regidor hispalense que, después de ocho meses de mandato, deje de responsabilizar de lo que ocurre en los centros educativos al anterior equipo de Antonio Muñoz, "cuando se le cuelan las ratas en los colegios".

En este sentido, desde CSIF se insiste en que mantuvieron una reunión con el alcalde antes de las elecciones para ponerle al corriente de los problemas que sufría la plantilla municipal. "Ahora, ya gobernando, le hemos pedido una reunión para lograr un compromiso integral de empleo en el personal de limpieza y mantenimiento y no nos recibe", lamenta Rafael Román.