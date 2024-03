El 'youtuber' Carlos Santana en Sevilla: "La revolución de la inteligencia artificial ya está aquí, ha comenzado"

"La revolución de la inteligencia artificial ya está aquí, ha comenzado". Así de tajante se mostró ayer Carlos Santa Vega –más conocido en el mundo virtual como DOTcsv– durante una ponencia que ofreció en el marco del club de empresas Círculo 500 que organiza el Círculo Mercantil e Industrial. Con un patio de butacas totalmente lleno, el youtuber que atesora más de 832.000 suscriptores en su canal explicó la revolución tecnológica en la que estamos inmersos como sociedad.

Una transformación –centrada principalmente en el plano multimedia y en el del lenguaje– que "es mucho más amable" que la irrupción de internet a mediados de los años 90. "Ese momento supuso una brecha generacional tecnológica, pero la inteligencia artificial ha llegado para mediar entre el humano y la máquina".

En este sentido, Santana indicó que el concepto de inteligencia artificial –comúnmente llamada IA– existe desde hace décadas. De hecho, nació a la par que el campo de la computación. Sin embargo, su eclosión sucedió hace un par de años a partir de lo que se conoce como deep learning, es decir, del aprendizaje automático: que la máquina sea capaz de memorizar datos y, posteriormente, aplicarlos con sentido para resolver una tarea concreta. "Gracias a esta tecnología se han dado pasos prometedores en la resolución de diferentes tareas", matizó el experto.

La evolución de esta idea es conocida por todos. En apenas dos años, Chat GPT y Dall·e –ambas impulsadas por la compañía OpenAi detrás– han dado un giro de tuerca en lo que se conoce como IA generativa. Esa que tiene la capacidad de "aprender a generar nuevos datos".

No sólo se puede aplicar en el plano de la creación de textos originales, también en el de los diseños creativos e incluso en el de las fotografías, sean o no reales. “En 2014 se podían crear caras nuevas con muy poca resolución y en blanco y negro”, apuntó Santana mostrando una fotografía pixelada. “Ahora es capaz de detectar cómo puede afectar al rostro la meteorología del lugar que elijas”, indicó mientras mostraba una instantánea –ficticia– del mismísimo Donald Trump en una soleada Tenerife, con el cabello alborotado por el viento. "El problema es que se crean ejemplos tan reales que muchas veces se han publicado como fake news", reconoció el youtuber.

Pero el avance no se queda sólo aquí. También ha llegado a otras disciplinas como el vídeo. "OpenAi está investigando el coger una imagen y crear un vídeo a partir de ella", señaló Santana. Una tecnología que se presentó hace dos semanas, pero todavía no es accesible para el gran público. Y, por supuesto, afecta a la música. De hecho, el pasado mes de noviembre, el cantante puertorriqueño Bad Bunny cargó contra NostalgIA, un tema que –usando su voz a partir de inteligencia artificial– se hizo viral en redes sociales. Ayer por la tarde, Santana utilizó en directo la herramienta Sonar para crear una sevillana. Aunque la tecnología no supo reproducir el palo flamenco, sí que fue capaz de construir una canción con palabras aleatorias en apenas unos segundos.

"La inteligencia artificial aprende a través de los datos y nosotros hemos creado una sociedad digitalizada en la que muchos de los datos están en internet", manifestó el divulgador y apostilló que esta tecnología "ha aprendido muy bien a entender cómo son las formas de trabajar del ser humano frente a la pantalla". En este sentido, finalizó su disertación recalcando que “vienen un montón de oportunidades, pero también muchas amenazas que tenemos que conocer”.