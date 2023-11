Cartuja: el tren de los 245 viajeros diarios ajeno a una demanda potencial de 30.000

El Cercanías de Renfe en la Cartuja (línea C2) sigue infrautilizado por la ausencia de una lanzadera que conecte el apeadero de tren con el resto de la isla y por una muy deficiente frecuencia de paso (un tren cada hora, o cada tres horas por la tarde) y horarios pésimos que no responden a las necesidades de transporte del Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja. Lo volvió a denunciar este jueves CCOO de Sevilla en la presentación de su informe para fomentar la movilidad sostenible en el PCT Cartuja con la potenciación del ferrocarril. El sindicato propone dos lanzaderas de autobús que conecten el tren con el resto de la isla, entre otras medidas.

Este jueves día 30 sólo estaban operativos seis trenes desde las 9:08 de la mañana, con intervalos de frecuencia de paso de una hora, dos horas y hasta tres horas. Las horas de salida son 09:08, 10:16, 13:16, 14:15, 17:04 y 19:10 entre la estación de Santa Justa y la Cartuja. El trayecto tarda 18 minutos.

Los datos son demoledores: 245 viajeros al día pese a que la demanda potencial es de 30.000 personas al día, ya que a la Cartuja acuden a diario estas miles de personas a las empresas, al campus y a los centros de ocio. Esas miles de personas han declarado en varias encuestas que dejarían su coche en casa, si tuvieran un transporte público eficiente.

Estos datos forman parte del informe de CCOO de Sevilla presentado este jueves, en la tecnoincubadora Marie Curie, para corregir esta situación. El informe para fomentar la movilidad sostenible en el PCT Cartuja con la potenciación del ferrocarril, lo ha realizado Albert Vilallonga, geógrafo y técnico en movilidad de la Fundación Primero de Mayo-ISTAS. Lo ha presentado Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla, que lamentó la ausencia del director del parque, Luis Pérez Díaz, que estaba invitado a la presentación, pero no acudió finalmente. El Ayuntamiento de Sevilla estuvo representado por el concejal Álvaro Pimentel, delegado de Cartuja y de Parques Innovadores, Economía, Empleo y Comercio, que rehusó hacer valoraciones sobre la cuestión.

"La Cartuja es un espacio de negocio, de investigación, un parque científico y tecnológico, un lugar de ocio y cultura, pero sobre todo es un lugar donde cada día se desplazan a trabajar en torno a 30.000 personas que desde hace mucho tiempo están esperando por parte de las administraciones una solución que tiene que ser compartida, porque aquí hay responsabilidades interconectadas al existir operadores de transporte que dependen de una u otra administración", recalcó Aristu. El secretario general de CCOO de Sevilla lamenta que es un "fracaso" que "casi el 75% de esas 30.000 personas se vean obligadas a desplazarse en vehículo privado, con un solo usuario o usuaria cada día, habiendo manifestado que les gustaría venir de otra manera". "Eso es un fracaso de la política durante años de forma continuada. Da igual quien haya gobernado o gobierne. No ha habido una apuesta seria por plantear soluciones encima de la mesa. Hoy nosotros venimos a plantear, un diagnóstico de la situación y alternativas". Aristu recalca que la infraestructura ferroviaria a disposición del Parque Científico Tecnológico Cartuja "está infrautilizada por la falta de coordinación entre las administraciones. Es un fracaso de la política en materia de movilidad de todas y cada una de las administraciones y también de las empresas que durante años no han querido negociar planes de movilidad en sus empresas ni implicarse en el consenso de las soluciones".

El sindicato cree que la Cartuja debe dar ejemplo en movilidad como lo está dando en otras muchas cosas como innovación, conocimiento y actividades económicas de primer nivel.

Pepa Páez, responsable del sector ferroviario estatal de Comisiones Obreras, recalcó que el sindicato apuesta claramente por el transporte colectivo de gestión pública por dos razones fundamentales: "porque la garantía de movilidad es un derecho básico y fundamental para la ciudadanía y porque es una herramienta fundamental para eliminar en gran parte las emisiones de gases de efecto invernadero".

Páez recalca que "el transporte por ferrocarril, paradigma de una movilidad sostenible por su menor gasto de energía, eficiencia energética y medioambiental, tiene que ser central en una intermodalidad, y supone una movilidad sostenible, asequible e inclusiva". Señala que, complementado con el resto de medios de transporte, garantiza la movilidad para personas que no tengan una capacidad económica suficiente para utilizar otro medio de transporte.

Páez recalca la necesidad de más inversiones y de que todas las administraciones se coordinen para aprovechar esta infraestructura y darle la capilaridad que necesita, para llegar a todos los sitios bien a través del autobús, fomentando la bicicleta e incluso mejorando las infraestructuras para que ese último tramo pueda hacerse incluso caminando. Y pide mejores frecuencias de paso y conectar el tren con el resto del parque tecnológico.

El papel clave del Ayuntamiento y la zona de bajas emisiones

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que convoque a administraciones, operadores, trabajadores y empresas para "un plan de movilidad para la Cartuja justo, sostenible y veraz".

"Creo que el papel fundamental del Ayuntamiento es, por una vez, convocarnos a todos y a todas y sentarnos a hablar de un plan de movilidad para la Cartuja que sea justo, sostenible y veraz", afirmó.

A preguntas de este periódico sobre la Cartuja como zona de bajas emisiones, Aristu opina que "no podrá funcionar en la medida en que no se ha hecho partícipe en su diseño a los principales protagonistas, que son las personas que cada día vienen a trabajar y que han percibido la medida como un ejercicio de criminalización por el hecho de venir en vehículo privado, cuando no tienen alternativas reales a su disposición. Por tanto, no solo va a ser un fracaso en cuanto al cambio hacia otro modelo de movilidad, sino que puede generar un efecto rechazo que ya hemos advertido".

"Comisiones Obreras estará al frente representando los intereses de todos los trabajadores y trabajadores de la Cartuja que sean criminalizados, como lo fueron en el pasado queriendo implantar aquí una zona azul sin ofrecer alternativa", concluye.