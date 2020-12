Ciudadanos lleva al Pleno la moción para conmemorar el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X

El grupo municipal de Ciudadanos llevará al pleno de este mes de diciembre una moción para celebrar durante el próximo 2021 los 800 años del nacimiento del rey Alfonso X El Sabio, un monarca fuertemente vinculado con la ciudad, que se encuentra enterrado en la Capilla Real de la Catedral. La formación, cuyo portavoz es Álvaro Pimentel, trató hace unas semanas que el Ayuntamiento en pleno se adhiriera a conmemorar esta importante efemérides mediante una declaración institucional que no contó con el apoyo del Adelante Sevilla y Vox. Ahora se espera que no haya problemas para que salga adelante, aunque no cuente con el total respaldo de los grupos políticos.

El concejal de Ciudadanos, Lorenzo López Aparicio, ha anunciado este jueves esta iniciativa dada “la especial vinculación que el monarca tuvo con nuestra ciudad”, en la que falleció un 4 de abril de 1284. En este sentido, ha añadido que la propuesta, que se debatirá mañana viernes en la Comisión de Fiscalización, tiene como principal objetivo “honrar la figura de un personaje clave a la hora de entender la historia de Sevilla”, ciudad a la que llegó en 1248 y en la que le debemos, entre otros logros, “su intersección para evitar el derribo de todo un emblema como la Giralda”, ha explicado.

El concejal de la formación naranja ha añadido que la moción insta al equipo de gobierno a que, en colaboración con el Cabildo de Alfonso X el Sabio, se conmemore este aniversario para “divulgar la vida y obra del monarca” a través de una serie de actividades.

Ciudadanos busca que el Pleno muestre su apoyo a que, sin perjuicio de otras actividades, se lleven a cabo las siguientes actuaciones conmemorativas en colaboración con el Cabildo de Alfonso X el Sabio, entidad cultural sin ánimo de lucro cuyos fines son estudiar y divulgar la vida y obra de Alfonso X el Sabio, y practicar la solidaridad y tolerancia de las culturas:

Celebración de una exposición en el Alcázar (u otro lugar emblemático) sobre la vida y obra del rey Alfonso X y su relación con Sevilla.

La solicitud al Museo del Prado del uso del retrato del rey Alfonso X el Sabio pintado hacia 1857 por Eduardo Gimeno y Cadencia, actualmente en depósito en el Ministerio de Justicia para su incorporación a la exposición sobre el rey Alfonso X.

Una exposición en el Ayuntamiento de Sevilla del escudo de la ciudad con jornadas divulgativas sobre su historia. Y una campaña de información y difusión a la opinión pública sobre los actos previstos para la celebración del VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio.

Ciudadanos también propone que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla muestra su apoyo a que se inste por parte del equipo de gobierno al Estado a que la celebración del VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio tenga la consideración de acontecimiento de excepcional interés público.

López Aparicio ha advertido de que esta propuesta “es un ejemplo más del compromiso de Ciudadanos con el fomento de la cultura en nuestra ciudad”, algo que ya se ha puesto de manifiesto con otras mociones presentadas al Pleno como la de la conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento de los Hermanos Bécquer, que se ha celebrado durante este año 2020. En este sentido, ha considerado “fundamental” el apoyo de la cultura y la defensa del patrimonio de Sevilla, “motivos más que suficientes para conmemorar el nacimiento de uno de los personajes más importantes de la historia de nuestra ciudad” y para “impulsar el turismo cultural y de calidad de cara a la generación de nuevas oportunidades laborales”, ha concluido.