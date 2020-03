El Colegio de Médicos de Sevilla suspende todos sus actos por el coronavirus

El Colegio de Médicos de Sevilla acatará sin fisuras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y ha decido suspender hasta nuevo aviso todos los actos y eventos docentes, científicos y culturales previstos en las próximas fechas por el riesgo de contagio y extensión del coronavirus entre el personal sanitario. "Es una cuestión de responsabilidad para proteger a los profesionales y mantener la reserva de médicos sanos ante cualquier riesgo", explica el secretario general de la institución, Juan Manuel Contreras Ayala.

La decisión ha sido tomada de manera tajante por la Junta Directiva después de que este martes las autoridades sanitarias andaluzas encargadas de la gestión de la crisis del coronavirus decidieran, dentro de las llamadas medidas adicionales, suspender las actividades que "impliquen a los profesionales sanitarios con el fin de proteger al personal y a los pacientes ingresados o ambulatorios, así como a sus acompañantes", tal y como destacó la Consejería de Salud y Familias tras la última comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que sugería la cancelación de todos los congresos, seminarios y encuentros en los que participen profesionales sanitarios, porque se necesita "que estén en perfectas condiciones y lo máximo disponibles posible en los próximos días".

"En principio no nos han prohibido que cancelemos actos, son recomendaciones, pero nosotros los vamos a suspender todos porque no vamos a estar que si sí que si no", asegura el doctor Contreras.

Es por ello que, en las últimas horas, el Colegio de Médicos ha decidido suspender por la expansión del coronavirus varios actos previstos estos días en Sevilla. Destaca la cancelación de la jornada Mujer y Sanidad, prevista para este jueves 5 de marzo, y que, a fin de evitar el posible contagio entre los profesionales sanitarios ha quedado aplazada sin fecha. También, señala Contreras, que, siguiendo la misma línea, se han suspendido también los actos culturales que organiza la institución así como unas actividades científicas sobre pediatría, que tenían previsto celebrar en los próximos días. No obstante, sí sigue en pie una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sevilla el próximo jueves 12 por el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, al tratarse de una comparecencia "menor". "De momento esto lo hemos mantenido y no nos han comentado que lo tengamos que suspender porque se trata de un acto al que sólo acudieran dos o tres médicos y el riesgo es mínimos", aclara.

Igualmente, desde el Colegio de Médicos de Sevilla se reitera un "llamamiento a la tranquilidad" y a la "confianza en la gestión de los profesionales sanitarios, evitando las noticias falsas y recurriendo siempre a fuentes fiables".