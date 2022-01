Coronavirus: Sevilla suma más de 8.500 positivos desde Nochevieja y la incidencia sigue sin tocar techo

Sin tocar techo. Así se encuentra la pandemia de coronavirus en Sevilla en esta sexta ola que acumula ya cerca de 220.000 contagios desde febrero de 2020, más de 8.500 de los cuales se han registrado desde el pasado viernes 31 de diciembre, día de Nochevieja. En total, 35.585 infecciones activas con las que la provincia arranca el año 2022 y que dejan una tasa de contagio cercana a los 1.500 casos por 100.000 habitantes.

No obstante, los datos no dan lugar a sorpresa. Como cabía esperar, la resaca de Nochevieja y el primer fin de semana de 2022 ha prolongado los registros negativos de la pandemia del coronavirus en Sevilla. La última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha marcado un nuevo récord de contagios, aunque con la salvedad de que contabiliza tres jornadas (el último día de 2021 y los dos primeros de 2022), cuando aún no se ha alcanzado el pico de la sexta ola marcada por la variante ómicrom. Y no parece que esté ya cerca, pues las últimas 72 horas han dejado en la provincia 8.504 contagios, la cifra más alta en toda Andalucía, que hace una media de 2.800 por día.

El último parte diario, publicado este lunes 3 de enero, ha dejado también, en lo que es la cara más triste de la crisis sanitaria, dos fallecimientos más (no todos tienen que haberse producido en las últimas 72 horas), que elevan la cifra hasta los 2.376 por culpa del Covid-19. Por contra, y en el terreno más positivo de la evolución pandémica, las cifras destacan que han superado la enfermedad en el mismo periodo de tiempo un total de 711 sevillanos.

Con todo, los datos del primer balance del nuevo año se reflejan moderadamente en la presión asistencial, que convertida en el factor clave en estos momentos de la pandemia, ha registrado apenas nueve nuevos ingresos de la pasada Nochevieja, de las que ninguna ha requerido pasar al área de críticos por su delicado estado de salud. Esto se traduce en un total de 585 hospitalizaciones y 42 ingresos en UCI. El viernes, en la última actualización del año 2021, había 265 sevillanos hospitalizados, 39 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La pandemia en la provincia

En un análisis más pormenorizado por distritos sanitarios, como se ha podido observar en las última dos semanas, el Aljarafe es el que soporta una mayor IA14 con 1.621,5 casos. Por detrás quedan la capital y la zona Este de la provincia, también por encima de la media provincial, con 1.509,6 y 1.446,9. respectivamente. Y, ya por debajo, el distrito Norte (1.262,1) y el Sur (1.200,2).

Por municipios, apenas 26 de los 107 que componen la provincia, están por debajo de los 1.000 casos de incidencia, y solo uno, El Madroño, tiene su tasa a 0 tras no haber sumado contagio alguno en los últimos 14 días. Por el contrario, Alanís se sitúa con la mayor tasa de contagio a inicios de 2022 con una IA14 superior a los 3.000 casos (3.223,9). Eso sí, con una población que ronda los 1.700 habitantes, la actual incidencia se traduce en un total de 55 afectados.