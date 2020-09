Coronavirus: Sevilla roza los 3.000 casos activos con otros 150 nuevos positivos en un día

Los casos activos de coronavirus en la provincia de Sevilla se acercan a los 3.000 (2.985) tras confirmase este miércoles otros 150 nuevos contagios en un día y con los municipios de Sevilla capital, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe a la cabeza en cuanto a positivos confirmados en los últimos 14 días.

El último recuento, con datos contabilizados hasta la 7:00 horas de este miércoles, recoge que la capital sigue contando con la mayor incidencia del virus, con 598 casos activos y una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 86,7 casos por cada cien mil habitantes. Tras ella, Dos Hermanas, según municipio de la provincia en cuanto a población, suma ya 124 positivos activos. Alcalá de Guadaíra, con 77 casos, y Mairena del Aljarafe, con 64 cierran el top 4 de localidades por encima del medio centenar de casos activos.

Los hospitales de la provincia tienen actualmente 138 personas ingresadas, que suponen siete más que el balance difundido este martes. No obstante, Salud eleva hasta 19 el número de nuevas hospitalizaciones efectuadas en las últimas horas. El número de enfermos en la UCI se mantiene inmóvil en los 16 actuales de un total de 171 desde que comenzó la pandemia. Asimismo, según estos datos hay 2.847 personas que permanecen en aislamiento domiciliario y hay 3.223 personas curadas, apenas una más que el día anterior. Además, no hay que lamentar nuevas muertes en las últimas horas y se mantienen sin novedades los brotes de la residencia de mayores de Vitalia en Mairena del Aljarafe y del centro para personas discapacitadas Mater et Magistra, en el mismo municipio.