Coronavirus en Sevilla: Estepa tuerce la curva

Cuando se cumple un mes del decreto del estado de alarma, el Ayuntamiento de Estepa ha hecho balance de la situación en el municipio, con un resultado alentador tras la preocupación de los primeros días y el dolor por la pérdida de cuatro vidas humanas a causa del Covid-19.

El pico de casos positivos confirmados, con un total de 19, se alcanzó el 28 de marzo. Desde entonces no hay constancia de otros nuevos, aunque sí hay vecinos con sintomatología guardando cuarentena en sus casas, a los que no se les han hecho los test y no constan por tanto como contagiados.

Cuatro personas con positivos que recibieron el alta hospitalaria han superado la cuarentena posterior sin síntomas, con lo que se pueden considerar curados, si bien el Consistorio señala que no se les han repetido test para confirmarlo.

Otras once que han estado ingresadas por su enfermedad se mantienen en cuarentena en sus hogares, también tras recibir el alta hospitalaria.

Son datos que se han podido confirmar, según destacan desde el Consistorio, gracias a la buena comunicación con el gerente del área hospitalaria de Osuna y los responsables del centro de salud, a pesar de que en otros municipios no está siendo posible tener cifras oficiales, que hasta ahora la Junta ha estimado no hacer públicas por localidades.

Como novedad, el alcalde, Antonio J. Muñoz Quirós, se ha dirigido formalmente a Salud para que los test que se están realizando desde el pasado fin de semana en residencias de mayores y de personas con discapacidad, se extiendan al servicio de ayuda a domicilio y, más concretamente, a las auxiliares que lo prestan.

En Estepa, donde no hay residencia de mayores, hay 125 usuarios, con cerca de una treintena de auxiliares. Si bien, algunas familias no han querido recuperar el servicio hasta que no se confirme que la auxiliar asignada es negativo en la enfermedad.

Tras los primeros casos en Estepa, se dotó a este personal de las medidas de protección adecuadas y se retomó el servicio. La respuesta de Salud a la petición de test se espera para ese jueves.

El primer caso, el 10 de marzo

Durante este mes de estado de alarma, se han hecho varias desinfecciones completas de la localidad, la UME ha estado dos veces y desinfectó el centro de salud.

El Consistorio destaca que también se han repartido mascarillas confeccionadas por un grupo de voluntarias.

Las medidas de confinamiento en Estepa se han seguido por una gran mayoría de vecinos y "el resultado de todo el esfuerzo ha sido muy positivo", inciden desde el Ayuntamiento.

Estepa fue uno de los primeros municipios donde se confirmó un contagio de Covid-19, el 10 de marzo, antes del decreto de alarma. Al día siguiente, un bando municipal ya dio recomendaciones sanitarias y otras, como limitar a un tercio en aforo en lugares públicos cerrados, el personal municipal comenzó a teletrabajar.

En cuatro días, el número de contagiados confirmados llegó a cinco, lo que hizo saltar todas las alarmas.