Coronavirus Sevilla: Los nuevos contagios aumentan casi el doble en un un solo día

Nuevo repunte de contagios en Sevilla. Tras un inicio de semana que abría la puerta a la esperanza, los datos facilitados por la Consejería de Salud este miércoles rompen una tendencia a la baja que llegó a alcanzar el lunes el nivel de los primeros días del confinamiento. Aunque sigue el ritmo contenido, los datos de este miércoles empeoran y, teniendo en cuenta a los nuevos contagios, si ya el martes hubo un leve repunte, el dato de ayer muestra casi el doble de nuevos casos que el día anterior (43 más). El ritmo de fallecidos también se acelera, pasando de sólo una muerte registrada el martes a las tres que recoge el parte de hoy y también crece el número de hospitalizaciones y de ingresos en UCI.

El ritmo de personas infectadas aumenta ligeramente, dado que el lunes fue del 0,6%, el martes del 1,09% y este miércoles es de 1,7%, y el total de afectados se eleva ya a 2.414, la cifra más demoledora sigue siendo la de fallecidos. El coronavirus no da tregua en este sentido y desde que estalló la pandemia deja 218 muertos, tres más en 24 horas, y, aunque nada tienen que ver con los 19 fallecimientos que se registraron en un sólo día el pasado miércoles 8 de abril, la provincia no ha registrado desde el pasado 16 de marzo cuando se confirmó la primera víctima ni un sólo día en el que no se hayan producido fallecimientos.

Otro dato que mancha la contención de los últimos días es la subida de ingresos en UCI. Aunque anecdótica, sólo uno más, rompe la tendencia iniciada el lunes y que sumaba tres días consecutivos sin recibir a nuevos pacientes. En total, han pasado por las UCI de la provincia 137 enfermos. También se incrementa la cifra de hospitalizados en ocho y el acumulado se sitúa en 1.052.

El dato más positivo en este último parte es que hay 505 pacientes curados, tras sumar 24 más en las últimas horas, y que suponen el 20% del total de personas contagiadas en la provincia desde que estalló el brote.

La incidencia del coronavirus en la población sevillana también sigue creciendo y los datos actuales reflejan que en la provincia se dan ya 124 casos positivos por cada 100.000 habitantes. No obstante, y comparando la situación de Sevilla con la del resto de provincias andaluzas, el impacto del Covid-19 es superior en la población de Granada, que lidera el ranking con 241, Jaén con 209, Córdoba con 165 y Málaga con 160.

Por distritos sanitarios, la capital sevillana es junto a la ciudad de Málaga y la zona metropolitana de Granada la que suma más contagios de toda Andalucía. Los casos positivos registrados en el distrito Sevilla suben este miércoles hasta los 1.175, 28 más en las últimas horas, en las que también ha sumado una nueva víctima mortal (102). En este sentido, sólo la capital malagueña suma más casos y alcanza ya los 1.489 contagios de un total en la provincia de 2.657, y 131 fallecidos, de los 232 totales.

A nivel andaluz, el número de contagiados por coronavirus se eleva a 11.921 casos, 232 más que el martes, un 1,98% más, y los fallecidos ascienden a 1.050, 33 más, un 3,24%.

El total de pacientes que han ingresado en las UCI de todos los hospitales andaluces es de 696, cuatro más de los que se habían contabilizado hasta el martes, y 3.569 personas se han curado de esta enfermedad en la comunidad. Actualmente, 1.103 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 257 se encuentran en UCI.

Por provincias, la de Málaga registra 2.657 casos y 232 fallecimientos; seguida de la de Sevilla con 2.414 casos y 218 muertos y la de Granada con 2.200 casos y 214 muertos. Jaén tiene 1.325 casos y 141 muertos; Córdoba 1.300 y 83 muertos; Cádiz 1.161 y 83; Almería 473 y 44; y Huelva 391 y 35.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 21 de abril un total de 4.769.733 llamadas por todas las líneas, de las que 67.689 se recibieron este martes.