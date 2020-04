Coronavirus: Sevilla vuelve a sumar tres fallecidos más, pero no hay nuevos ingresos en las UCI

La curva de casos positivos por coronavirus en Sevilla no termina por aplanarse del todo, pero, aunque desde el pasado 11 de marzo no hay día sin nuevos afectados, el ritmo de crecimiento empieza a mostrar indicios para la desescalada. No obstante, el número de fallecidos repunta y la última jornada deja otros tres fallecidos más que elevan a 239 el total de víctimas mortales en la provincia.

Con estos datos, el parte de la Consejería de Salud y Familias vuelve a dar una alegría relativa. Desde el último informe, sólo 12 personas ha contraído el virus en la provincia de Sevilla, lo que supone un aumento en las últimas horas de apenas el 0,4% y que, en el acumulado, elevan el total de afectados a 2.575 personas.

Es sin duda un buen dato, pero que se ve empañado con el de las víctimas mortales que tras sumar sólo una en los últimos tres días, en las últimas horas se han ha registrado tres muertes más. No obstante, aunque la cifra de fallecidos no para de crecer, también lo hace de manera muy contenida y nada tienen ya que ver estos datos con los de principios de mes cuando se llegaron a alcanzar los 19 fallecidos en un día el pasado 8 de abril. Según la información de Salud, un total de 239 personas han muerto en Sevilla por las complicaciones derivadas del coronavirus, por lo que el 9,2% del total de los afectados no ha logrado superar la enfermedad.

También aumenta la cifra de ingresos hospitalarios, que que suma 10 más 24 horas, y se estanca la llegada de pacientes a la UCI, que por cuarto día consecutivo mantiene la cifra de 145 personas desde que estalló la pandemia. De este modo, desde el 26 de febrero que se detectó el primer caso de coronavirus en la provincia, un total de 1.117 personas han requerido hospitalización en Sevilla, de las que, según informa la Junta, 159 continúan a día de hoy siendo atendidas en los distintos hospitales, 37 de ellas en Cuidadso Intensivos.

Más alentador es el dato que refleja el número de personas que han logrado superar el virus, un total de 749, tras sumar 40 más en las últimas 24 horas.